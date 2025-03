¿Alberto Guerra, infiel? Zuria Vega cacharía mensajes y FOTOS con Madonna comprometedores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el matrimonio de Zuria Vega con el padre de sus hijos, el reconocido actor, Alberto Guerra, sí está en medio de una muy intensa crisis ya que ella le pondría un ultimátum a su esposo, después de que supuestamente la hubiera cachado mensajes y fotos con la reconocida cantante estadounidense, Madonna, ¿acaso el galán de melodramas sí le fue infiel a su esposa?

Las especulaciones sobre una crisis matrimonial entre Zuria y Guerra continúan, a pesar de que en días pasados Marimar Vega negó tajantemente que el actor le haya sido infiel a su hermana. Aunque la pareja ha sido sumamente reservada respecto a su vida privada, un amigo cercano a los famosos reveló a la revista TV Notas que la relación entre Vega y Guerra ha estado tambaleándose, al punto que la artista tuvo que ponerle un ultimátum al también modelo.

El presunto amigo cercano a los exactores de Televisa, declaró para la revista que esta no es la primera vez que pasan por algo similar, pero al ser tan reservados con su vida, es algo que no todos notan: "El matrimonio entre Zuria y Alberto toma un rumbo diferente. Puedo decir que ahora viven una crisis. Ellos siempre han sido muy herméticos en su relación. No es la primera crisis que pasan y han logrado salvarlo. Esperemos que esta vez pase lo mismo y puedan arreglar la situación".

Pero al hablar del motivo por el que siguen distanciados, el íntimo de la pareja confesó que la intérprete de Like a Virgin estaría más que implicada en esta delicada situación, incluso más de la que se dijo en el pasado cuando se vio por primera vez al galán de melodramas con la 'Reina del Pop' en uno de sus conciertos en México en el año del 2024: "Lo que les voy a contar les va a sorprender y van a decir: '¡A poco...!'.

En nuestro círculo cercano de amigos de Zuri y Alberto, corre el rumor de que todo se debe a que, supuestamente, ella se enteró de que su marido viajaba al extranjero para verse con Madonna, mientras que él le decía que viajaba por cuestiones de trabajo. Igual iba a trabajar y se encontraban por allá para saludarse", aseguró.

En este sentido, la persona recalcó que la creadora de La Isla Bonita es quien comenzó a mostrar un interés en Guerra y es la que dio pie a esa cercanía: "La verdad es que Madonna quedó encantada con Alberto. Se nota que el hombre le gusta y mucho. Se dice que las 3 veces que los vimos en público no han sido las únicas. Me cuentan que, al parecer, ellos han mantenido el contacto. Se dice que tienen comunicación por WhatsApp y hasta se siguen en redes".

Además, me informan que, desde que conoció a ‘la Reina del pop’, Alberto comenzó a tener actitudes extrañas con Zuria. Le empezaron a llamar marcas muy importantes y con ello se convirtió en un hombre asediado por las mujeres", agregó.

Ante este escenario, fue que la actriz de La Venganza de las Juanas comenzó a tener sospechas de su marido, y lo peor del caso es que las cosas no se detuvieron ahí: "No cualquiera tiene el privilegio de tener la oportunidad de estar con una celebridad de ese calibre. Si te llama Madonna, ¿le dirías que no? Te repito, se comenta que hubo más encuentros el año pasado. Entre los amigos se habla de que le llegaron a Zuri pruebas, al parecer fotos y mensajes, que provocaron su enojo y celos".

Fue de esta manera que la protagonista de telenovelas no se quedó de brazos cruzados y tomó una resolución definitiva para lograr que Alberto recapacite y no tire por la borda su relación: "Zuria no quiere dejar morir su matrimonio. Le puso un ultimátum. Le dijo que si quería actuar como soltero cotizado, que le avisara para saber qué medidas iba a tomar en el futuro". Finalmente, la persona cercana a los actores dejó entrever que aún falta tiempo para conocer la decisión que habría tomado Guerra sobre su matrimonio.

Son tan reservados en su vida privada, que jamás lo van a admitir. Si lo superan solo aparecerán juntos. Y si no lo hacen, quizás dejarán pasar más tiempo y después dirán que cada uno tomará caminos diferentes. Espero que Alberto se dé cuenta de que tiene un mujerón a su lado. Además, ya no está chavito para estar con esas cosas", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui