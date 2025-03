Alessandra arremete contra prensa en aeropuerto; Eugenio Derbez reprocha a Victoria Ruffo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La llegada de la familia Derbez al aeropuerto de México fue tan caótica, que Alessandra Rosaldo perdió los estribos y arremetió contra la prensa visiblemente furiosa por sus actitudes. Por su parte, Eugenio Derbez accedió a una entrevista, en la que demostró que le sigue reprochando a Victoria Ruffo, su exesposa, solo una cosa pese hacer las paces; que lo alejara de su hijo, José Eduardo Derbez.

Junto con su hija menor, Aitana Derbez, la pareja llegó al aeropuerto y la prensa de inmediato se abalanzó a su encuentro, para hablar sobre las polémicas que lo rodean, y aunque usualmente es accesible, Alessandra al ver lo asustada que estaba su pequeña, pidió a la prensa que la dejaran irse a ella y la niña: "Vamos a hacer una cosa, déjenme salir con Aitana y se quedan con él. Háganme un favor, nada más ábranse". Después de que ignoraron esta petición, estalló furiosa y les gritó a todos: "Oigan ya, estoy pidiendo que me dejen pasar". Gabo Cuevas les abrió paso al ver la tensión en madre e hija.

Tras esto, el actor de La Familia P.Luche, decidió cumplir la promesa y se quedó para responder a la prensa, y como era de esperarse, lo primero que salió a la luz fue porque no estuvo en Par de Ideotas junto a Ruffo, a lo que él señaló que aunque hay paz entre ambos, no son mejores amigos como para irse de antro: "No, ya se limaron asperezas, ya estamos bien, ya no hay ninguna rivalidad. Ahora, de que no somos íntimos y así de 'ahora vamos de antro', pues tampoco".

Poco después, sobre el tema de la custodia de los hijos con el padre, Eugenio destacó que haber estado lejos del actor de Mesa de Regalos mientras crecía, quiso señalar que es algo muy doloroso y las madres deberían de ver el daño que le causan más al menor: "El daño se le hace no nada más al papá, sino también al hijo, entonces yo aconsejo que de verdad dejen a los niños afuera del problema. Yo siento que el haber perdido el contacto con mi hijo tantos años, si fue doloroso tanto para José Eduardo como para mí". Aunque no nombró a Ruffo se cree que fue una indirecta muy directa sobre algo que siempre reprochará.

Como era de esperarse, también habló sobre el bautiza de Tessa González, hija de Paola Dalay y José Eduardo, negando un veto o problemas, asegurando que fue su hijo muy comprensivo y fue él quien le dijo que si no podía asistir que no se apurara y entendía perfecto: "Fue el primero que me dijo: ‘papá, no tiene caso que vengas, va a ser un circo para ti y para Aitana’, yo iba a ir solo, sin Alessandra, entonces iba a estar complicado, sobre todo para Aitana, como ahorita vieron".

Finalmente, con el tema de Mauricio Ochmann y que supuestamente fue en De Viaje Con Los Derbez que se rompió su matrimonio con Aislinn Derbez, Eugenio señaló que no era así: "No, no, ningún problema con él, lo queremos mucho, es el papá de mi nieta, tenemos buena relación". Mientras que recalcó que apoya a su hija en todo, y más si quiere congelar sus óvulos.

Yo creo que es una mujer muy inteligente, no me lo ha comunicado, me estoy enterando por ti. Es una opción que ahorita están dando las mujeres para que no tengan que correr con el reloj biológico, sino esperarse para que digan: 'ahorita es el momento'", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui