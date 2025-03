¿Celos que matan? Exesposa de Poncho de 'MasterChef' amenazaría a Litzy tras compromiso

Comparta este artículo

Ciudad de México- Tal parece que los celos matan, y pueden arruinar tanto a la persona que los siente como a quien los provoca, debido a que recientemente se ha señalado a Marcela Morales, la exesposa del chef mexicano, Poncho Herrera, famoso por su participación en MasterChef Celebrity, de haber amenazado a Litzy, la reconocida actriz y cantante con la que el experto en cocina tiene una relación, poco después de anunciar su compromiso.

Según contó un presunto amigo cercano de la expareja en TV Notas, Marcela y Poncho tristemente tras casi 20 años de matrimonio se separaron a causa de la pandemia: "La pandemia arruinó su matrimonio de más de 18 años. Desde que se hizo público el romance entre Poncho y Litzy, las cosas ya no están bien entre él y Marce". Supuestamente, la ex del Chef pese a no ser pareja manejaba todo lo referente a sus restaurantes, incluso afirma que él dejó varios de sus negocios a nombre de ella y las campañas también son a causa de ella, por o que al parecer nunca tuvieron problemas hasta que llegó la cantante.

La fuente misteriosa señala que Marcela está furiosa con la exintegrante de OV7 por cuestión de dinero y no celos, ya que supuestamente piensa que ella quiere los negocios de Poncho, pues al parecer él le mencionó que deberían de ordenar las cosas con los restaurantes y temas administrativos, ya que el "por cualquier cosa" quiere tener todo en orden: "Esto puso como loca a Marce, porque dice que a raíz de que anda con Litzy, él empezó a estar más al pendiente de los números y los negocios, cuando por años nunca se había preocupado. Marce piensa que se deja manipular por Litzy".

Poncho con Marcela. Internet

Pero, aunque supuestamente lo que motiva a Marcela a defender al jurado de TV Azteca, es para que no se aproveche, también habría celos y muy intensos, pues la fuente asegura que Poncho está profundamente enamorado de la cantante y hace todo lo que sea por verla feliz y "eso molesta a Marce y se la vive hablándole al chef para reclamarle cosas. Una vez, Poncho respondió el celular en altavoz y Marcela escuchó que ahí estaba Litzy. Furiosa, le gritó 'Ni creas que te vas a quedar con mi patrimonio. No lo voy a permitir'".

Finalmente, el presunto amigo del chef, declaró que de quererlo, su exesposa podría quitarle por lo menos la mitad de todo lo que tiene, y esas amenazas se han ido intensificando, tanto que ya habrían cansado a Poncho que aparentemente va a tomar cartas en el asunto: "La verdad es que (Marcela) sí lo puede hacer. Esas amenazas de que lo va a dejar en la calle ya lo tienen cansado. Por eso debe cortar toda relación laboral con Marcela, pero, como te decía, ella se ha hecho cargo de todo durante años".

Él había salido con varias mujeres desde que terminó con Marce. Eso a ella no le preocupaba, porque no era nada fijo. Imagino que ahora que es oficial y que Poncho tiene otras prioridades, ella se está comportando así. Yo espero que las cosas entre ellos se arreglen por el bien de ambas partes. Más por los chavos, que están en medio", concluyó.

Poncho con Litzy. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui