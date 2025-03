¿Divorcio en Televisa? Marcus Ornellas revela si José Ron provocó una crisis con Ariadne Díaz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde que Ariadne Díaz anunció su regreso a las telenovelas de Televisa al lado de José Ron, surgieron rumores de que su esposo Marcus Ornellas no estaba contento con la situación y que esto causó una crisis matrimonial entre ellos. Con el fin de acabar estos rumores, el reconocido actor y modelo nacionalizado mexicano mandó un contundete mensaje a quienes sacaron a la luz la noticia.

De forma contundente, el galán brasileño aseguró que él y la madre de su hijo Diego gozan de una relación estable, por lo que está descartado que vaya a haber un divorcio pronto: "No está padre, inventar algo nada más con tal de sacar una nota, literal fue, inventaron algo que no tiene nada que ver, entonces con la necesidad de hacer una nota, sacar una nota que llame la atención, inventen cosas", expresó el famoso.

Pese a los dimes y diretes sobre su vida privada, el intérprete de los melodramas Si nos dejan y Eternamente Amándonos presumió que está mejor que nunca al lado de Ariadne: "Afortunadamente en mi caso tengo una relación bastante estable, y bien estructurada, entonces a nosotros no nos afecta, pero tampoco está chido este tipo de mentiras, ¿no?, pero bueno, es parte de la vida", dijo Ornelas.

Sin dar importancia a esta situación, el histrión de 42 años cambió de tema y compartió lo contento que está por haber concluido con éxito los trámites para convertirse en ciudadano mexicano. "La verdad es que desde hace muchos años ya me sentía mexicano, y como bien lo dijo Chavela Vargas una vez, la señora tampoco nació en México, pero también era mexicana, 'los mexicanos nacimos donde se nos da la ….'", expresó orgulloso Ornellas.

Por último, Marcus dijo que además de los beneficios que ha obtenido con este trámite, también disfruta de la gran responsabilidad que ha adquirido con los habitantes del país azteca: "Entonces ya me sentía mexicano, de corazón mexicano, y ahora, pues ya oficialmente, ante las autoridades ya lo soy. Me da mucho gusto ya poder votar, poder participar en las elecciones, y muchos otros trámites importantes del país, y eso me da mucha alegría y me da mucha emoción oficialmente, poder participar de manera más activa en todo eso", finalizó.

