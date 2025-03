¿Infidelidad? Ben Affleck revela porqué se divorció de JLo; los motivos dejan en shock

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- En una entrevista reciente con una prestigiosa revista, Ben Affleck, habló por primera vez sobre su mediática separación de Jennifer Lopez, abordando tanto la realidad de su divorcio como los múltiples rumores que han surgido en los últimos meses. Con su característica sinceridad, el actor y director ofreció una mirada íntima a lo que llevó al fin de su matrimonio con la reconocida cantante y actriz, con quien estuvo casado por dos años, y sus motivos dejaron en shock.

El actor de Batman vs Superman y Lopez retomaron su relación en 2021, casi dos décadas después de su primera ruptura, ocurrida en el 2004 cuando se enamoró de Jennifer Garner, y contrajeron matrimonio en agosto del 2022 en dos ceremonias: una en Las Vegas y otra en Georgia. Sin embargo, en agosto de 2024, la actriz de Selena presentó la solicitud de divorcio, la cual se oficializó en enero de 2025.

Durante la entrevista, el actor de En Busca del Destino dejó claro que su separación no se debió a un escándalo o algún hecho explosivo: "No hay drama, ni una historia de telenovela, ni un gran misterio. La verdad es mucho más sencilla de lo que la gente imagina o quisiera que fuera". El actor también reflexionó sobre las diferencias en sus posturas frente a la fama y la vida pública, un tema recurrente en su relación: "Mi naturaleza es ser más reservado y discreto que ella".

"En las relaciones, no siempre se comparte la misma visión sobre estas cosas". Aunque señaló que estas diferencias no fueron la causa principal de su ruptura, sí representaron un reto en su convivencia: "Dije algo en un documental que luego citaron mucho: 'No te casas con el capitán de un barco para después decirle que no te gusta el mar'. Hay que aceptar lo que uno ya sabía al comenzar la relación".

En cuanto a los rumores sobre su divorcio, el protagonista de Aguas Profundas fue contundente al negar cualquier versión que hablara de conflictos graves: "La gente tiende a analizar las separaciones buscando razones profundas o un detonante específico", comentó. "Pero, sinceramente, no hay un 'esto fue lo que pasó'. Es simplemente la historia de dos personas que intentaron hacer que su relación funcionara, como cualquier otra pareja".

A pesar de la ruptura, Affleck dejó en claro el respeto y cariño que aún siente por la intérprete de Jennifer On Block: "Es alguien a quien admiro mucho. La amo, la apoyo y creo en ella. Es una persona increíble, y siempre quise que los demás también lo vieran". Sus palabras reflejan el afecto que sigue existiendo entre ambos, a pesar de los desafíos que enfrentaron juntos.

