Para Ben Affleck interpretar al 'caballero de la noche' fue una muy mala experiencia

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Uno de los actores encargados de dar vida al icónico superhéroe podría haber roto algunos corazones con sus últimas declaraciones, esto debido a que recientemente la expareja de Jennifer López, el controversial Ben Affleck, confesó que aunque al principio fue divertido darle vida a Batman, después de un tiempo la realidad del proceso lo fue desgastando y además agregó que es muy difícil intentar cumplir con las expectativas de todos los fanáticos.

Además, el actor de 'Daredevil' señaló que el estrés porque el pasó lo llevó a no desear volver a ponerse la capa del 'caballero de la noche'. De igual forma el famoso dijo que él considera que no aportó nada al personaje, aunque no entró en detalles. Asimismo, agregó que la razón de que no haya vuelto a ser Bruce Wayne también fue por problemas de agenda, entendimientos y por supuesto, las expectativas que hay detrás del 'Hombre Murciélago'.

Ben Affleck confiesa que es realmente muy difícil cumplir con las expectativas de los fanáticos

No obstante, para el padre de Violet Anne Affleck y Seraphina Rose Elisabeth Affleck Garner, el estado de ánimo que tenía en aquel entonces afectó a las películas de Batman, ya que aseguró llevaba la infelicidad al trabajo. Ante todo, aclaró que no falló en sus labores pero sí sentía que la energía negativa no ayudaba para nada. Sumado a esto para él el mundo de los superhéroes es una etapa completamente concluida.

“Fue una experiencia realmente insoportable. No tengo interés en volver a ese género, no solo por lo complicado que fue, sino porque he perdido el entusiasmo por lo que antes disfrutaba. Pero desde luego no me gustaría repetir una experiencia así. En gran parte, se trataba de una falta de alineación de agendas, entendimientos y expectativas. Y yo tampoco aportaba nada especialmente maravilloso a esa ecuación en aquel momento. Tuve mis propios fallos, fallos importantes, en ese proceso y en ese momento", recalcó el exesposo de Jennifer Garner.

Es relevante mencionar que Affleck debutó en la piel del 'Caballero de la Noche en Batman v Superman: El amanecer de la justicia' (2016) y repitió su rol en 'Liga de la Justicia' (2017), así como en la versión extendida 'Zack Snyder’s Justice League' (2021). Aunque estas cintas generaron una gran expectativa, su acogida por parte de la crítica fue irregular, y el estrés derivado del rodaje dejó una marca profunda en el estadounidense.

Fuente: Tribuna/Agencia México