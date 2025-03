Tenía cáncer: Muere retirada actriz de Televisa y filtran escalofriante FOTO antes de partir

Ciudad de México.- Aunque ya pasaron casi 3 meses del repentino fallecimiento de la cantante y actriz Dulce, siguen saliendo a la luz escalofriantes detalles de los duros momentos que vivió antes de morir en plena celebración de Navidad, el 25 de diciembre de 2024. Recientemente se filtró una impactante foto que ha dejado en shock a los fans de la intérprete, pues exhibe los presuntos golpes que recibió a manos de su propia hija, Romina Mircoli.

Sí, en días recientes surgieron nuevos rumores sobre las diferencias que mantenían madre e hija, por lo que ahora acusan a Romina de presuntas agresiones físicas hacia la fallecida. Recientemente en redes sociales se filtró una selfie donde aparentemente Dulce luce un enorme moretón en el ojo, el cual se habría producido por un golpe de su propia heredera.

La joven ya reaccionó a esta publicación, mostrando la fotografía original donde la actriz de novelas como Soñadoras y Muchachitas aparece perfecta y sin golpes. En ese sentido, la unigénita de la intérprete de Heridas confesó que, como mamá e hija, es verdad que llegaron a tener algunos desacuerdos, sin embargo, desestimó que le haya puesto una mano encima a Dulce. En entrevista con Venga la Alegría, Mircoli aseguró que quien está detrás de estas difamaciones sería el cantante Francisco Cantú.

Debido a que Cantú publicó fotos aparentemente editadas de la desaparecida cantante con un ojo morado, Mircoli detalló que tomará acciones legales en su contra: "Ya es suficiente, y ya no lo voy a permitir, y hasta donde lo quieran llevar lo vamos a llevar, porque eso hubiera hecho mi mamá. Mi mamá los hubiera callado en un segundo, mi mamá hubiera sido una gigante para ellos, por eso nunca se atrevieron, porque sabían que mi mamá los iba a aplastar".

De la misma manera, Romina destacó que, contrario a lo que piensa, ella lo único que desea en este momento es proteger su honra. "Yo siempre he salido a defenderme, estas personas que son dos, siempre han salido a tirar la piedra, siempre han hecho campaña de odio, y yo lo único que hago es defenderme", declaró. Antes de culminar la entrevista, la hija de la exactriz de Televisa reveló que ha sido víctima de amenazas, y en este momento se encuentra temerosa de lo que pueda sucederle.

Aquí hay un tema muy importante, que es que yo he estado recibiendo avisos, de cosas que no están bien, por ejemplo, a mí ya se me había avisado con antelación que este señor estaba fabricando evidencia, se me dio un segundo aviso diciéndome que el señor me quiere plantar una situación, que me quiere poner una trampa. Tristemente, a raíz del primer aviso, veo que se concreta. Claro que me preocupa que se concrete el segundo, porque alguien así, no va a querer quedarse tranquilo, van a querer nivelar las cosas a cómo dé lugar", finalizó.