Tras veto de Televisa, actriz es diagnosticada con incurable enfermedad y da fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido vetada de Televisa por su traición con TV Azteca, la reconocida actriz y comediante, Liliana Arriaga, que es mejor conocida como 'La Chupitos', desgraciadamente hace varios meses que fue diagnosticada con una incurable enfermedad, por la que fue sometida a quimioterapia, y ahora, dio una entrevista en la que dio una fuerte noticia en la que aclaró como se encuentra actualmente su estado de salud tras su tratamiento.

A mediados del 2024, la reconocida actriz de Bola de Locos, confesó que lamentablemente fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren, que no tiene cura y que es un trastorno del sistema inmunológico, en el que este ataca a sus propias células saludables y se caracteriza por la sequedad de ojos y boca, que suele ocurrir junto con otros trastornos, como la artritis reumatoide y el lupus, incluso se dice que el cáncer sería factor.

Ahora, durante la entrevista que le hicieron al participar en la Carrera Kardias, en la que se inscriben y corren ppr donativos para un centro de salud, 'La Chupitos' declaró que esta carrera la animó en medio de su enfermedad y al pasar por un proceso de sanación entiende mejor la importancia de edte movimiento: "Por todo lo que ha pasado en mi vida en mi salud, esta carrera me motivo mucho para seguir apoyando estos eventos, y me gustó, lo disfruté mucho. Muy padre labor y muy padre carrera, y que padre que se inscribió mucha gente".

'La Chupitos' tomaba quimioterapias. Internet

A veces no valoramos muchas cosas hasta que te toca, y muchas es de 'Ay, no pasa nada, no me inscribo, y michas cosas, pero crean que cambiamos mucho al inscribirnos y mucho más al participar. Estoy muy contenta por la invitación

El preocuparme más por mi, el quererme más yo, pensar primero en mi y después en los demás. Lo estoy haciendo, independientemente de comer mejor y así

Claro, es el apoyo y sí ha sido una pieza fundamental para todo, hasta para mis enfermedades, por el estrés que me pasa, es muy importante igual que mi familia

Fuente: Tribuna del Yaqui