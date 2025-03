Tristeza en Televisa: Villana de novelas sufre desgarradora muerte y llena de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de las telenovelas, quien este 2025 por fin volverá a la pantalla de Televisa, llenó de luto a los televidentes e integrantes del programa Hoy tras sufrir una desgarradora muerte que estremeció a todo el medio artístico. Resulta que la mañana de este martes 25 de marzo, el elenco del matutino recibió en el foro a Sylvia Pasquel por primera vez desde la muerte de doña Silvia Pinal.

Presentando su nuevo melodrama Juegos de Amor y Poder, la cantante mexicana compartió cómo se ha sobrepuesto a la pérdida de su madre, ocurrida el 28 de noviembre de 2024: "Lo de mi mami me agarró en medio de la grabación", inició su relato. 'La Pasquel' aseguró que ha recibido un trato increíble por parte de su jefe, el productor Carlos Bardasano, asegurando que este ha comprendido totalmente su situación:

Son muy amorosos, muy comprensivos, muy empáticos", expuso.

Sylvia contó que incluso, el productor cambió llamados después de que murió Silvia Pinal, ya que no quería lastimar a su primogénita: "Cuando vino todo esto me dijeron 'tienes escenas en un panteón y cosas así, creo que no es el momento, vamos a esperar un momento a que te sientas mejor y retomamos las grabaciones", reveló la abuela de Michelle Salas. En ese sentido, Galilea Montijo y Andrea Legarreta le mostraron su cariño a la actriz:

Sabes que te queremos mucho mi Silvia", expresó la tapatía.

Sylvita, te queremos amor", dijo Andy.

Sylvia Pasquel desmiente pleito con sus hermanos

Por otra parte, en una entrevista con medios como Ventaneando, la madre de Stephanie Salas descartó que la muerte de la gran Silvia Pinal haya provocado una ruptura con sus hermanos: "Aquí lo importante es lo que pasa dentro de mi casa, y dentro de mi casa mis hermanos y yo estamos contentos, estamos unidos, estamos trabajando juntos, estamos tomando las decisiones que se tienen que tomar y no tenemos por qué darle cuentas a nadie, no tenemos por qué explicarle a nadie, no tenemos por qué pedirle permiso a nadie", subrayó la famosa.

Debido a que también trascendió que ella y Alejandra tuvieron discusiones subidas de tono previo a la muerte de su madre, Pasquel indicó: "Si quieren pensar que estamos peleados, piensen lo que quieran, si quieren seguir diciendo que nos peleamos, que nos agarramos de las greñas, pero lo peor es que dicen que nos golpeamos, que tampoco sucede, yo no acostumbro a arreglar mis cosas ni con gritos ni con peladeces, ni con golpes".

Antes de finalizar la entrevista, 'La Pasquel' le platicó a los reporteros que tienen pensado realizar una misa en la Basílica de Guadalupe cuando se cumplan los primeros 6 meses del fallecimiento de la 'Última Diva del Cine de Oro mexicano'. Sylvia Pasquel desmintió pleito con sus hermanos

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy/ Ventaneando