Arturo Carmona manda un contundente mensaje a Alicia Villarreal tras su polémica pelea

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Arturo Carmona, acaba de responder a los cuestionamientos de la prensa en Televisa, aprovechando estar ante las cámaras para mandarle un contundente mensaje a su exesposa, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, después de que se desatara polémica pelea mediática entre ellos, cuando la 'Güerita Consentida', arremetió en su contra con Pati Chapoy.

Pese a que Carmona siempre se negó a hablar del caso entre Villarreal y Cruz Martínez, durante una entrevista para Ventaneando, la cantante de rancheras arremetió contra su exesposo, asegurando que él no tiene porque dar declaraciones de lo que pasa en este tema, pues es algo que "no le compete". Por este motivo Arturo respondió que él lo único que hizo para abordar su situación con el integrante de los Kumbia Kings, fue para señalar y declarar que solo estaba al pendiente por su hija y a la que defendía era al fruto de su matrimonio.

Ahora, tras esta tenso estira y afloja sobre lo que sabe o no el actor de Corona de Lágrimas, ahora, este miércoles apareció ante las cámaras del programa Hoy, en el que dejó en claro que él está para apoyar a su hija, Melenie Carmona Villarreal y sin importar que pase, él no va a dejar sola a su primogénita: "No sabría de ser de otra manera, yo siempre he estado pendiente de mi hija en todo momento, a pesar de la distancia".

Arturo Con respecto ha s ha hablado con la creadora de Te Quedó Grande La Yegua, Arturo dejó en claro que jamás han cortado comunicación, pero que mayormente es por cuestiones de la hija que tienen en común, destacando que como padre, siempre trata de estar lo más presente: "Yo nunca he dejado de tener contacto, al final es la madre de mi hija, obviamente con mi hija hablo todos los días, diario y pues con todo lo que acontece la vida, siempre todo lo familiar es importante en todo sentido".

Finalmente, el actor de Monteverde dejó en claro que él no va a dar declaraciones del tema entre la exintegrante de Juego de Voces y Cruz, pues no lo han hecho participe y no se mete, y si está en contacto es porque desea darle todo su apoyo a su hija y ver que esté bien en todo aspecto: "No ha detalle porque al final es un espacio que ella necesita, de resolver como pareja de su aún esposo, y no me meto en detalle, sí con mi hija estoy al pie del cañón, en cosas que son de pareja, son difícil de pronto, si no te hacen participe no es prudente meterse".

Ella sabe que soy el padre de su hija, y sabe que siempre estaré para ella, siempre voy a cuidar de mi hija", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui