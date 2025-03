¿Asesinato? Gene Hackman y esposa eran acosados antes de sus muertes; lo exhiben en VIDEO

Comparta este artículo

Santa Fe, Nuevo México.- Una vez más el caso de la misteriosa muerte del reconocido actor, Gene Hackman, junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, sigue creciendo, debido a que recientemente exhibieron video, en el que un presunto allegado a la difunta pareja confiesa que eran acosados por un hombre que nadie conoce, semanas antes de su muerte, lo que de nuevo abre la primera pregunta, ¿fue un asesinato?

La pequeña localidad en el que Hackman y su esposa pasaban su retiro de Hollywood, quedó en completo shock cuando se confirmó que encontraron a la pareja sin vida, junto a uno de sus tres perros, al interior de su hogar, el pasado 25 de febrero de este 2025. Según el forense, Betsy murió el 11 de febrero a causa del síndrome pulmonar por hantavirus, una rara infección respiratoria transmitida por roedores y tan solo una semana después, Hackman falleció debido a complicaciones derivadas de una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, agravada por su avanzado Alzheimer.

Christopher, un peluquero que dice fue cercano a la esposa del actor de Superman 1978, acaba de compartir un video, en el que afirma que Gene y Betsy fueron acosados varias semanas por un extraño desde el mes de diciembre del 2024, hasta unas cuantas semanas antes de su muerte en febrero del 2025. Dichas declaraciones fueron transmitidas por Fox News, que afirman es un video de la autoridades locales.

El peluquero afirma que la esposa del actor que encarnó al emblemático 'Lex Luthor', le contó que los observaba desde la privada de su hogar y en varias ocasiones los siguió a diferentes sitios a los que iban, asegurando que ella estaba aterrada de lo que podría hacerles: "Ella me mencionó que había un hombre que se había estacionado afuera de su puerta y los había seguido. Fueron a almorzar allí y el tipo los siguió desde el estacionamiento (afuera de su comunidad cerrada), los siguió hasta White Rock".

Ella dijo: 'Christopher, me sorprende que seguridad no supiera cómo llegó allí... porque cuando nos fuimos, me di cuenta de que este auto nos había seguido desde la residencia hasta White Rock'", agregó.

De la misma manera, agregó que el misterioso hombre, supuestamente sacó una carpeta llena de fotografías del ahora difunto actor y le pidió muchos autógrafos, y que ella le dijo que necesitaba "tener más respeto" a su privacidad. Pero esto no fue todo, ya que señala que hubo un segundo encuentro: "El mismo hombre supuestamente siguió a la pareja a otro lugar y trató de ofrecerles una botella de vino, lo cual rechazaron. Le Dije: '¡Dios mío, Betsy, qué locura! No deberías haberte acercado a esta persona. Me pone nervioso'. Sabía lo que conducían. Eso es lo que da miedo".

Fuente: Tribuna del Yaqui