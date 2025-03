Casi muere: Tras infarto y rechazo de productores, exconductora de 'Hoy' vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México- Una reconocida y querida conductora, quien formó parte del programa Hoy años atrás y quien estuvo a punto de morir por un infarto, dejó en shock a todos sus fans debido a que hace algunas horas fue captada en las instalaciones de Televisa y en una breve entrevista compartió cuál es el proyecto que está realizando. Se trata de Silvia Lomelí, quien se retiró de la actuación luego de sufrir un infarto mientras grababa Misión SOS.

La aclamada intérprete fue captada de forma reciente por el reportero Edén Dorantes cuando llegaba a la empresa de San Ángel, por lo que accedió a dar una entrevista en la que confesó su deseo por volver a las novelas, luego de superar sus problemas de salud. "Sí es difícil, pero esta es una carrera de resistencia, hay que seguir insistiendo, seguir echándole ganas, espero servir a la gente durante mucho tiempo más".

Y luego de haber tenido una recaída de salud en el 2018, la actriz que participó también en el melodrama infantil Cómplices al rescate relató: "Ha sido difícil, no ha sido nada sencillo, pero ahí vamos, estoy controlada y muy bien atendida". En ese sentido, Lomelí dijo porqué causas tuvo que dejar su carrera un tiempo: "Sí se redujo, sí se complicó por los tiempos, tenía que ir a terapias y se complica con los horarios, entonces para no fallar tuve que retirarme".

Silvia Lomelí estuvo a punto de morir por un infarto

Además, Silvia envió un mensaje a los productores que la han relegado de la televisión desde que tuvo estos problemas de salud: "Siempre les hago un llamado a los productores y a quien quiera, aquí estoy encantada de la vida, si sale algún proyecto padre, feliz de realizarlo", dijo la famosa exconductora de Hoy Sábado para pedir trabajo a sus 48 años.

Finalmente, la exconductora del reality Código Fama mencionó su deseo por volver de lleno a la actuación o conducción, no obstante, resaltó que también está muy feliz haciendo algunos episodios de La Rosa de Guadalupe: "Justo vengo a hacer La Rosa de Guadalupe, me encanta trabajar con esa producción y pues tocando puertos, a ver cuál se abre".

En 2021, Lomelí tuvo una oportunidad de volver a las novelas de Las Estrellas a través de Contigo Si, con una participación especial, pero tuvo algunos problemas en las grabaciones: "Aunque me bajoneaba me sentía muy apapachada por la producción, si fallaba en algo, el productor Nachito Sada me daba una segunda toma, entonces me sentí bien y siento que ahora estoy lista (para regresar)".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes