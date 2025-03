¿Cuándo se estrena? Marvel confirma fecha en que saldrá ‘Black Panther 3'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de que a principios de año comenzara el rumor de que Marvel Studios planeaba buscar un nuevo actor para el rol de T’challa y esto fuera desmentido por el vicepresidente de Producción y Desarrollo de Marvel Studios Nate Moore, ahora salió la noticia de que la tercera entrega de ‘Black Panther’ ya tiene fecha de estreno, será hasta febrero del 2028 cuando se podrá saber qué personaje desempeñará el icónico Denzel Washington.

Hace un tiempo atrás se confirmó que el ganador de tres Globo de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, formará parte del elenco de la película ‘Pantera Negra 3’ pero su papel aún se mantiene en secreto, sin embargo, Letitia Wright, Lupita Nyong'o y Winston Duke seguirán formando parte del elenco. A su vez, Moore contó que no hay riesgo de que los papeles sean desempeñados por otros artistas, puesto que no se planea para nada un ‘recast’.

Denzel Washington aparecerá en ‘Pantera Negra 3’

“Después de que interprete a Othello a los 70 años, estaré en Hannibal. Después de eso, he estado hablando con Steve McQueen sobre una película. Y después de eso, Ryan Coogler está escribiendo un papel para mí en la siguiente Pantera Negra”, afirmó Washington, esto durante el 2024 en una The Today Show. Es relevante mencionar el hombre de 70 años en algunas ocasiones ha dicho que planea retirarse cuando concluya ciertos proyectos, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota no ha mencionado en qué tanto tiempo.

Lo Que Se Sabe Sobre Black Panther 3

La tercera entrega de esta saga se perfila como una de las más ambiciosas dentro del Universo cinematográfico de Marvel (UCM). Aunque los detalles argumentales siguen siendo un misterio, se espera que profundice en la compleja mitología de Wakanda y los desafíos que enfrenta en una era posterior a ‘Avengers: Secret Wars’ . La incorporación de Denzel Washington ha elevado las expectativas, y los rumores sugieren que interpretará un papel fundamental en la historia, posiblemente vinculado al pasado de Wakanda o incluso al multiverso.

El Impacto Cultural y el Futuro de Wakanda

Desde su debut ha sido mucho más que una serie de películas; ha representado un movimiento cultural que resalta la diversidad y la riqueza de las narrativas africanas. Chadwick Boseman dejó un legado inolvidable con su interpretación de T’Challa, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Con ‘Pantera Negra 3’, Marvel tiene la oportunidad de continuar explorando temas de identidad, liderazgo y herencia, al mismo tiempo que introduce nuevos personajes y amplía el universo de Wakanda.

Fuente: Tribuna/ Agencia México