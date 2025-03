¿Dedicado a Justin Bieber? Todo lo que debes saber del nuevo álbum de Selena Gomez

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Selena Gomez lanza nuevo álbum titulado I Said I Love You First y en esta ocasión lo hace en conjunto con su ahora esposo el productor Benny Blanco, el álbum fue lanzado el 21 de marzo y cuenta con 14 canciones. Benny es un famoso productor musical, el cual también es conocido por trabajar con algunos otros cantante famosos como Britney Spears, Katy Perry, Justin Bieber, Ed Sheeran.

El álbum empieza mostrando un video con un discurso corto que en su época dio la cantante, en el cual se puede apreciar de fondo que se encuentra en el set de grabación de la famosa serie Los hechiceros de Waverly Place emitida por Disney Channel. Esta comedia de fantasía protagonizada por Selena que interpreta al personaje Alex Russo, serie que se inicio en el año 2007 y dio fin en el año 2012, marcando así no solo la infancia de miles de niño y adolescentes si no también de la misma Selena Gómez.

Realmente solo quiero agradecerles, hum, por cada cosa que todos hacen en esta sala por mí, porque crecí lejos de mi familia, dejando Texas y viniendo aquí y todos ustedes me han educado de maneras distintas y me han desafiado como persona y gracias a eso me han dado una plataforma que me permite hacer cosas maravillosas ", dijo.

Además, Selena añadió: "Porque me ayudaron a crecer y me han visto crecer y realmente espero no decepcionarlos con todo lo que haga, así que gracias por ser parte de mi vida y por ser el comienzo de algo que espero dure mucho tiempo".

I Said I Love You First, es un álbum creado con muchísimo sentimiento pues Selena y Blanco plasmaron lo que fue el proceso que vivieron para llegar a lo que ahora es su bonita relación y cuentan con sus letras una historia por separado de lo que fue antes de estar juntos, sin dudarlo es una historia bastante conmovedora. Actualmente la canción que mas gustó es la titulada Ojos tristes la cual fue cantada en conjunto con la famosa cantante María Zardoya, misma que es vocalista principal del grupo The Marías.

Selena Gomez y Benny Blanco/Fuente: Twitter

Por otro lado la letra de las canciones del nuevo álbum ponen en especulación si estarán dedicadas a alguien en especial, en particular la canción Ojos tristes, pues recordemos que en el año 2009 Selena dio inicio su relación con Justin Bieber, la cual fue bastante significativa para ambos cantantes, sin embargo, después de terminar y regresar en diversas ocasiones, esta dio fin de manera definitiva el en año 2019.

Por el momento no se sabe mas sobre el dichoso rumor que corre por las redes sociales con respecto a las posibles indirectas lanzadas de la cantante, sin embargo, es indudable el gran éxito que hasta el momento esta teniendo el gran álbum, pues ya podemos encontrar en plataformas como Tik Tok algunos reels con fragmentos de las canciones del nuevo álbum.

Todo lo que debes saber del nuevo álbum de Selena Gomez/ Fuente: Twitter

Fuente: Tribuna