Madre de Gala Montes daría entrevista borracha a Adrián Marcelo, según Javier Ceriani

Ciudad de México.- Una vez más, Javier Ceriani se encuentra causando gran revuelo entre miles de internautas, debido a que aseguró que la señora Crista Montes, mayormente conocida como la madre de Gala Montes, al parecer no dio declaraciones de manera coherente a Adrián Marcelo, pues según él, dio la entrevista borracha y esto permitió que el presentador regiomontano la manipulara para hablar mal de la actriz de Televisa.

La señora Crista tiene días en tendencia y siendo tema de conversación por recibir supuestamente medio millón de pesos para sentarse con el denominado enemigo #1 de Gala desde La Casa de los Famosos México, tachándola de "vendida", "mala madre" y "traidora". En dicha entrevista, la madre de la actriz de El Señor de los Cielos, afirmó que sus hijas se unieron para agarrarla a golpes por un simple plato de cereal.

La controversia sigue, pese a que ya han pasado tres días de esta polémica reunión, aún se habla de lo sucedido, y el expresentador de Chisme No Like acaba de dar una versión impactante de los hechos, ya que asegura que lo que se vio y escuchó cámara es completamente diferente a lo que en realidad es, ya que según él, la también madre de Crista 'La Beba' Montes, habría sido manipulada por el presentador regiomontano.

El método para lograr manipular esta entrevista y que se dejara mal a la actriz de Vivir de Amor, según Javier, fue que el presentador de Multimedios emborrachó a la señora Crista antes de comenzar la entrevista, que durante esta también le dio alcohol y por ende aprovechó su facilidad de palabra para ir moldeando preguntas con una respuesta predeterminada, por lo que después de sus declaraciones y con la mente más clara, la madre de Gala, supuestamente se arrepentiría.

Supuestamente la madre de la intérprete de La Oportunidad, al hablar con Adrián fuera de cámara le aseguró que era falso que Ga y Beba se unieran para golpearla y se arrepintió de lo que contó en la entrevista, exponiendo que dijo cosas que no eran ciertas y otras que no debió mencionar. Como era de esperarse, las declaraciones del excompañero de Elisa Beristain han generado una gran conmoción, debido a que no todos le creen.

Fuente: Tribuna del Yaqui