"Pende...": Yolanda Andrade tunde a productor que filtró que tendría esclerosis múltiple

Ciudad de México.- La famosa conductora Yolanda Andrade ha acaparado la atención de toda la prensa después de que se revelara que presuntamente había sido diagnosticada con esclerosis múltiple, información que fue filtrada por el productor Enrique Gou. Recientemente ha salido a la luz un nuevo audio donde la sinaloense explota contra el empresario teatral por haberse adelantado a compartir esta información a los medios.

Hay que recordar que en días pasados, Gou dijo ante diversos reporteros que la estrella de Televisa continuaba en un estado crítico y además afirmó que sufría esclerosis múltiple. Como era de esperarse, a Yolanda no le agradaron las declaraciones que hizo el hermano de Alex Gou y través del periodista Carlos Alberto, envió fuertes audios en su contra: "No tiene por qué decirlo así, se me hizo muy… no quiero decirlo, pero muy feo. No se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé. En fin, la gente me sorprende", dijo en un primer mensaje.

Pero este martes 26 de marzo ha salido a la luz un nuevo audio donde Andrade explota fuertemente contra el productor: "Casi me da el exorcismo, no pude creer que este señor dijera eso. De verdad no. No lo puedo creer, que a su edad… No quiero ser grosera, pero lo viejo no te quita lo pedej…", se escucha decir en la grabación que transmitieron en el programa Sale el Sol.

Asimismo, la artista de 53 años lamentó que haya creído en la buena voluntad con la que se le acercó Enrique: "Se supone que él me habló a hacerme un favor para recomendarme a alguien. Lo sentí sincero, lo sentí de buena voluntad, como a tanta gente que tengo… Y me parece bien delicado que este señor me esté utilizando y saque cosas así, me decepcionó mucho, qué pena, lo creí un caballero", expresó la originaria de Culiacán, Sinaloa.

Cabe mencionar que en redes sociales esta delicada situación ha dividido opiniones, pues mientras algunos defienden el derecho a la privacidad de Andrade, otros opinan que la presentadora de televisión solo está pasando por lo mismo que vivió Verónica Castro cuando Yolanda habló públicamente de su supuesto romance.

