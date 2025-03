Productor afirma que le hicieron brujería a Yolanda Andrade tras filtrar que tiene esclerosis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de varios días en la controversia, el productor Enrique Gou reapareció en las redes sociales enviando un mensaje y sus disculpas a Yolanda Andrade, luego de que la semana pasara él mismo filtrara que la conductora había sido diagnosticada con esclerosis múltiple. El empresario teatral aseguró que se trató de un a indiscresión de su parte pero le advirtió a la también actriz que podría ser víctima de brujería.

Por medio de la periodista Maxine Woodside se difundió un video donde Gou le ofrece una disculpa pública a la originaria de Culiacán, Sinaloa, haciendo hincapié en que no tenía una confirmación exacta del problema que sufre Andrade: "Joe, te pido una disculpa por mi indiscreción. Si lo crees que fue una indiscreción o lo crees que fue diferente, créemelo que no fue con ninguna intención de dañarte", inició su mensaje el productor.

Tras mencionar que sostuvo una plática con Yolanda el pasado 19 de febrero, Enrique destacó que él no estaba enterado de que la famosa no había compartido el diagnóstico: "En ningún momento pensé que era un secreto de confesión, ni que me lo habías dicho, pues nos acabamos realmente de conocer, de tratar, entonces como me lo dijiste a mí y a la otra persona, yo pensé que ya era algo público".

Yo automáticamente pensé que la gente ya lo sabía, porque eres muy viral, muy querida por la gente, yo pensé que ya sabían ese diagnóstico, posible diagnóstico. Entonces cuando me preguntaban por tu salud, lo único que dije: 'sí, yo me escribí con ella, y me dijo que posiblemente tenías esclerosis múltiple'", añadió.

Luego de externar los mejores deseos para Yolanda, Enrique señaló que tiene las pruebas de lo que dijo: "La verdad no he subido este audio que tengo conmigo, lo han escuchado, creo que dos o tres personas más para que crean que sí lo tengo, pero no lo he pasado a nadie, ni lo pienso pasar porque soy un caballero". De la misma manera, Gou se pronunció en contra de quienes difundieron un audio donde ella lo insulta:

Creo que lo que están haciendo de subir tu audio, aunque fue con tu autorización, no fue correcto, porque la verdad la gente se preocupa más. Se preocupa más por tus palabras que por las palabras que yo pude haber dicho, ¿sí?, se preocupa más por ti. Entonces yo creo que eso sí, que haberlo subido, están lucrando, porque están lucrando con un video, con tu voz, con tu audio, cuando yo nunca lo hice", afirmó.

Finalmente, el productor insistió en sus disculpas públicas y aseguró que sigue en disposición de ayudar a Yolanda con el padecimiento que tiene: "Te pido mis más sencillas disculpas, no quiero que esto llegue a más, el audio que tengo contigo es sagrado, no lo voy a exhibir, no voy a hacer nada, ¿por qué?, por respeto a ti. Te reitero mi amistad, te reitero una disculpa, y toda atención para cualquier cosa, ya te mandé un audio, sé que lo escuchaste, no me respondiste, no importa, con que lo hayas escuchado es más que suficiente", remató.

Gou confirma que le hicieron brujería a Yolanda

En otra entrevista para Multimedios, Enrique Gou confesó que él había buscado a Andrade porque se enteró de que le hicieron brujería: "Yo conozco una persona que maneja la brujería muy fuerte en México. Me buscó ella porque en un ritual dice que vio el nombre de Yolanda Andrade. Entonces ella, como misión, era tratar de buscar y ayudarla, entonces me buscó a mí, y yo busqué a Yolanda, no es mi gran amiga, la admiro mucho", aclaró el productor.

Fuente: Tribuna