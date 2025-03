Tenía cáncer: Actriz de Televisa fallece y su hija da dura noticia y estremece a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de luchar contra el cáncer, la reconocida actriz de Televisa y querida cantante, Dulce, por desgracia a pocos días de su hospitalización falleció en Navidad, dejando a millones de mexicanos destrozados, junto a su hija, Romina Mircoli, quien acaba de llegar a Venga la Alegría con dura noticia que estremece a todos sus seguidores. Abriendo su corazón, confiesa lo doloroso que es para ella no tener a su madre.

Mientras unos festejaban Navidad, el 25 de diciembre del 2024, la reconocida intérprete de Tu Muñeca perdió la vida tan solo un par de semanas después de haber sido hospitalizada y sometida a cirugía pulmonar, donde se le detectó que tenía cáncer. Ahora, a tres meses de su deceso, ya se están terminando de afinar los detalles para el homenaje que le realizarán su hija y grandes amigas, como María del Sol.

Es por este motivo que Romina, mediante una entrevista con Venga la Alegría, hizo la confesión de que aún le duele mucho la partida y el tener que homenajear a la artista que era, y ver sus videos sobre el escenario no será algo fácil para ella, para sus emociones: "Como voy a sonreír y estar feliz y al mismo tiempo no llorar, es una sensación muy complicada porque, claro, hay que homenajear a la artista, yo voy a homenajear a mi madre todos los días, pero hay que homenaiear a la artista, y para todo mundo es muy fácil dividir eso pero para mi no"

Bromeando mientras que luchaba con las lágrimas y las risas, Romina mencionó que ella cree que para poder ver todo esto que harán en honor a su madre, la hará llorar mucho y va a necesitar una caja muy grande de pañuelos, además de lanzar contundente advertencia a quien vaya a estar a su lado: "Voy a necesitar mi caja extra extra grande de... no se quien voy a tener a mi lado en ese momento porque lo voy a abrazar y lo voy a llenar de mis lágrimas. Es algo que a mi me va a representar un reto emocional, porque en algún punto tengo que casarme con eso".

De la misma manera, destacó lo complicado que ha sido para ella hacerse a la idea del deceso de la creadora de Déjame Volver Contigo, y soportar todos los ataques, afirmando que el no poder procesar de manera normal esos sentimientos de perdida, le ha provocado como un bloqueo emocional: "El luto es un proceso y no se me ha dado siquiera la oportunidad de atravesarlo bien y eso complicada todo mucho más".

El canto es un trabajo, hay que levantarte a vocalizar, es como el ejercicio, dejas de hacerlo y los músculos se contraen. El diafragma, el impulso de aire, etc., si no lo vas trabajando te vas quedando atrás. Ser una cantante como mi mamá y como estas grandes no son enchiladas, hay que tenerle respeto a la profesión", concluyó señalando porque no subirá al escenario.

Fuente: Tribuna del Yaqui