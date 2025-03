¿Traición a Ángela Aguilar? Yuridia confirma dueto con Majo Aguilar; cantará en su concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Majo Aguilar alzara la mano para pedirle ser la que abra su concierto en La Plaza de Toros México, la reconocida cantante sonorense, Yuridia, acaba de hacer un en vivo en sus redes sociales para confirmar dueto con la joven de la dinastía Aguilar, además de señalar que cantará con ella en su concierto.

Yuridia, una de las artistas más destacadas surgidas del reality La Academia, se pronunció sobre la polémica que existe en redes sociales, a escasos días de llevarse a cabo su concierto en la Plaza de Toros México. La artista mexicana se colocó bajo la mirada pública cuando anunció que deseaba encontrar a un artista que pudiera abrir su espectáculo en la Ciudad de México, por lo que la sobrina de Pepe Aguilar no dudó en postularse a través de un comentario en Instagram, donde escribió: "¡Yo acá a la orden yoooo!".

Aunque al inicio pareció que su mensaje no había recibido respuesta, la situación ha dado un giro inesperado, pues la intérprete de Sin Llorar sorprendió al contar que prefería que ambas cantaran juntas en el escenario, y no fuera su telonera: "¿Están de acuerdo que ella tiene que hacer un dueto conmigo?, no tiene que abrir el show, aunque estaría divertido", expresó Yuridia, aclarando que admira el talento de la integrante de la dinastía Aguilar.

De la misma manera, la estrella de talla internacional reveló que, tras leer el comentario de Majo, ambas comenzaron a comunicarse en privado: "Quiero que sepan que Majito va a estar conmigo, si todo sale bien, con el favor de Dios, Majo va a cantar conmigo". A su vez, Majo también rompió el silencio para externar su emoción por tener la oportunidad de cantar junto a la creadora de Amigos No.

Estoy muy contenta de que voy a cantar con ella; muy linda, me dijo: 'estaría padre que mejor cantaras conmigo una canción, la que tú quieras'. Muy bella, pero me dijo: 'creo que estaría mejor que cantáramos juntas, vamos a cantar una canción juntas'", detalló Aguilar.

La noticia ha sido celebrada por los seguidores de las dos artistas; sin embargo, los fanáticos de Ángela Aguilar o simpatizantes de la dinastía de Pepe Aguilar, no dudaron en lanzar polémicos mensajes asegurando que la cantante ejerció presión social con su video para ser invitada al show, dado que Yuridia comparte el tema Qué Agonía con la esposa de Christian Nodal, con la cual Majo ha externado públicamente que sí tiene problemas y están distanciadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui