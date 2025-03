¿Verónica Castro le hizo brujería a Yolanda Andrade? Esto respondió productor de Televisa

Ciudad de México.- En las últimas semanas Yolanda Andrade ha presentado problemas de salud que de nueva cuenta le han imposibilitado presentarse a trabajar en el programa Montse&Joe. Esta situación reavivió los rumores de que la famosa conductora habría sido víctima de un trabajo de brujería y quien es señalada como la culpable es Verónica Castro, con quien la sinaloense presuntamente tuvo un romance.

Ante este escenario, los reporteros buscaron al productor José Alberto Castro para cuestionarle su opinión y este no dudó en reaccionar de una forma muy peculiar. De buen humor, el realizador de novelas como Tierra de Esperanza dijo: "Eres maravilloso, ¿qué voy a opinar?, hasta la pregunta causa gracia, pero bueno", contestó el productor después de emitir una gran carcajada.

Pero como el reportero de Venga la Alegría continuó con el polémico tema, José Alberto subrayó: "Lo que me llama la atención es que se sigan haciendo chismes así a lo tonto". Y aunque en el pasado eran grandes amigos, Castro aseguró que no tiene comunicación con Yolanda en este momento, luego de que trascendiera que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

No, la verdad acuérdense, no veo los chismes, cuando los veo, los veo aquí (en los eventos), no lo sabía, espero que se mejore, que esté muy bien, pero tengo mucho tiempo de no ver chismes o de hablar o de ver gente, la verdad me he dedicado más a estar en paz, a ver mi trabajo", declaró.