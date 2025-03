Aleska confirma que trataron de asesinarla; pide a autoridades protección tras atentado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocido modelo venezolana, Aleska Génesis, recientemente compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, que desgraciadamente trataron de asesinarla, siendo esto la confirmación de que sufrió un atentado en la Ciudad de México, donde radica en lo que se soluciona su caso. La estrella de Telemundo ante esto hizo un llamado urgente de justicia y pidió protección a las autoridades.

Minutos después de su eliminación de La Casa de los Famosos All Stars, Aleska fue detenida por autoridades de la Fiscalía General de Justicia, bajo los cargos de robo de relojes de alta gama, que supuestamente se valoró el monto en 10 millones de pesos. Tanto la modelo como sus hermanas afirman que esto es una calumnia y que su detención fue de manera ilegal y con abuso de poder, porque el hombre que la denunció es muy poderoso en el país y usa su dinero para perjudicarla.

Aleska en su primera rueda de prensa tras salir de prisión, aseguró que fue amenazada de muerte, señalando que si no salía de su hogar era por ello. Desgraciadamente, semanas después de estas declaraciones, Jesús Galeana, mediante sus redes sociales aseguró que la venezolana había sufrido un atentado en el que quisieron acabar con su vida: "Lamentablemente confirmo que Aleska tuvo un atentado en el Estado de México".

Ahora, este jueves 27 de marzo, la exnovia de Clovis Nienow ha confirmado que si fue víctima de la delincuencia, señalando que gracias a Dios estaba bien, pero que ya no se sentía segura en México, que necesitaba de protección, porque este atentado se lo había arrebatado todo: "Estoy bien, gracias a Dios. Pero tengo que ser honesta: no me siento segura en México. Este país me ha dado tanto, pero hoy también me hace falta algo fundamental: protección".

Aunque no dio detalles de lo que le pasó, la expareja de Nicki Jam mencionó que ella solo pide más empatía para su caso y que las autoridades velen por su protección que hoy en día siente vulnerada y teme por su integridad física, por su propia vida: "No quiero alarmar, solo pedir respeto, empatía y, sobre todo, seguridad. Nadie debería vivir con miedo. Hoy, hago un llamado urgente a las autoridades mexicanas. Necesito protección. Me siento vulnerable y temo por mi integridad".

La modelo venezolana declaró que esto lo decía porque quería dejar constancia pública que estaba en peligro, y que si llegara a pasarle algo, como un atentado e incluso su homicidio, señalaba como responsable a Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien es el que interpuso la denuncia en su contra. Finalmente, alzó la voz y pidió que se haga justicia y que ya terminen con el caso.

Ya basta de utilizar el poder y las influencias para intimidar y dañar. Exijo que se revise y se cierre de una vez por todas la carpeta de investigación en mi contra, porque ya se han presentado todas las pruebas que demuestran que Francisco Javier Rodríguez Borgio mintió. Hoy exijo justicia", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui