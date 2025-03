Dan de alta a Lupita D’Alessio tras días hospitalizada por problemas respiratorios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de permanecer desde el pasado viernes 21 hospitalizada al fin dan de alta a 'La leona dormida', de acuerdo con información extra oficial se trata de un cuadro viral que afectó sus vías respiratorias, por lo tanto las presentaciones que Lupita D’Alessio tenía programadas para el 22 y 23 marzo fueron canceladas. Sin embargo, este jueves 27 de marzo recibió buenas noticias de parte de los médicos, quienes le aseguraron que se encuentra mucho mejor.

La noticia fue confirmada por Jorge D’Alessio, quien publicó a través de sus historias de Instagram que su madre acababa de ser dada de alta. Asimismo, agradeció la atención que recibió la cantante por parte de todos sus seguidores. Hasta el momento de la elaboración de esta nota la intérprete de 'Mudanzas' no ha publicado nada reciente en sus redes sociales, así como tampoco lo ha hecho Ernesto D'Alessio.

Jorge D’Alessio publicó un mensaje sobre su madre

Por otra parte, el periodista Javier Ceriani, en su programa del lunes 24 de marzo, difundió una versión sobre el asunto completamente diferente, afirmó que ella padece problemas en el colon que podrían requerir una cirugía. Además, también mencionó que actualmente tiene dificultades para controlar el esfínter, algo que hace que todo sea todavía peor, por lo que según esto Lupita requiere una cirugía.

Hace unos días en una entrevista para 'Ventaneando' con Paty Chapoy, la también actriz mexicana dijo algunas palabras: “Llegué medio mal en la madrugada del viernes pasado, pero en todos estos días ha habido una gran recuperación… sí, estoy aquí (en el hospital) es porque me di cuenta y me avisó el cuerpo. Y cuando llegas a tiempo es a tiempo… En lugar de venirme a trabajar, Dios me mandó al hospital a checarme", externó.

Fuente: Tribuna/ Agencia de México