Fue un asesinato: Ivonne Montero sufre triste muerte y estremece escalofriante confesión

Ciudad de México.- La aclamada actriz y cantante, Ivonne Montero, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de todos los medios debido a que en su reciente encuentro con ellos hizo una escalofriante confesión. Resulta que la protagonista de novelas de TV Azteca contó cómo se le ha hecho presente su fallecido exesposo, Fabio Melanitto, y además relató una terrible experiencia paranormal que la puso en peligro.

La ganadora de La Casa de los Famosos realizó estas declaraciones porque la prensa se enteró que hace poco habló de la sensibilidad que ella tiene para percibir hechos extranormales. Durante su reciente participación en Montse&Joe, la actriz del melodrama La Lobo compartió que años atrás ella vivió experiencias muy rudas, pero se negó a entrar en detalles pese a que todos en el foro querían saber.

Es por ello que durante su paso por una alfombra, los reporteros cuestionaron a Ivonne sobre esta situación y ella contó en primer lugar cómo se dio cuenta de que algo pasaba: "Empecé con sueños muy extraños, empecé con sueños raros, con el diablo que me decía: 'voy por ti y te voy a encontrar', persecuciones, de repente empecé a escuchar voces, me empezaron a tocar, me abrazaban", relató la también exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy.

No obstante, las confesiones subieron de tono cuando Ivonne afirmó que por poco era abusada sexualmente por un fantasma: "En una ocasión estaba yo dormida, yo llego a dormir alguna que otra vez desnuda y yo estaba con ese ser encima de mi, en una ocasión sí se subió a la cama con fuerza, me desperté y era una sombra arriba de mí forcejeando, feo... ". Posteriormente, la mexicana aclaró que no solo este personaje se le ha hecho presente, sino también niños e incluso su hija Antonella ha llegado a ver siluetas:

Todavía me pasan cosas pero no tan fuertes, no es una solo entidad", aclaró la intérprete.

Asimismo, Montero relató que hasta el mismo fallecido padre de su hija, quien fue víctima de un asesinato a balazos, la ha llegado a contactar de diferentes formas: "Yo estaba haciendo una llamada, le estaba dejando un mensaje a la persona con la que estaba saliendo en ese momento, Fabio acababa de fallecer, le mando el mensaje y cuando lo pongo para escucharlo, mi mensaje se corta y entra la voz de Fabio, me dice: 'sí mami'"

