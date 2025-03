Llanto en Televisa: Filtran alarmante noticia sobre salud de Yolanda Andrade: "Cada vez peor"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días la prensa no ha dejado de hablar acerca de los problemas de salud que enfrenta la conductora Yolanda Andrade, sobre todo después de que saliera a la luz que fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Quien filtró esta delicada información fue el productor Enrique Gou, que ahora ha sacado a la luz un alarmante audio donde la famosa comparte de propia voz lo delicada que se encuentra.

Como se recordará, la semana pasada Gou fue captado por diversos medios en un evento público y cuando fue cuestionado sobre la salud de Andrade, este compartió que semanas atrás había hablado con ella y expuso que sufriría esclerosis. Tras ofrecerle disculpas por cometer esta indiscreción, la mañana de hoy jueves 27 de marzo el empresario teatral acudió al programa de Maxine Woodside para limpiar su nombre.

Enrique compartió que él en ningún momento quiso afectar a Yolanda y dijo que reveló esta información porque creyó que era pública: "Había pasado más de un mes del audio que me mandó, ella es muy viral... cuando vi la cara de todos (los reporteros) dije 'ups, ya la cag...'", confesó. En ese sentido, el hermano de Alex Gou comentó que él no es amigo cercano a la conductora y dijo que si la buscó fue porque se enteró que le habían hecho brujería.

Productor saca a la luz audio donde Yolanda Andrade confiesa enfermedad incurable

Sobre la plática que había tenido con la presentadora y actriz de Televisa, el productor declaró que él le compartió que una bruja que hace brujería "blanca" le advirtió que alguien la estaba trabajando: "Ella me contestó en audio que creía en eso y que venía llegando de la clínica, que le habían dado el diagnóstico desgraciadamente, que le habían detectado esclerosis, que iba a ir a la clínica Mayo para ver otro especialista".

Con el fin de exponer que no estaba mintiendo, Gou accedió a reproducir el audio ante los micrófonos de Todo para la mujer: "Mi caso es cada vez peor, mañana me voy al hospital para ver a la Clínica Mayo... fui a la clínica Sinai y me diagnosticaron esclerosis", dijo Yolanda. El audio ha causado conmoción y ha dejado sin palabras a todos los fans de Andrade, ya que la famosa arrastra las palabras y apenas si se le entiende.

Fuente: Tribuna