Que la fuerza lo acompañe: Muere Clive Revill, voz del 'Emperador Palpatine' en 'Star Wars'

Comparta este artículo

Sherman Oaks, Los Ángeles.- El mundo del entretenimiento está de luto tras la muerte de Clive Revill, actor neozelandés que dejó una marca imborrable en el cine, teatro y televisión. Revill, reconocido por ser la voz inicial del Emperador Palpatine en Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca, falleció el pasado 11 de marzo a los 94 años en un centro de cuidados en Sherman Oaks, Los Ángeles, tras una prolongada lucha contra la demencia.

Nacido el 18 de abril de 1930 en Wellington, Nueva Zelanda, Clive Selsby Revill comenzó su vida laboral como contador antes de descubrir su verdadera vocación en la actuación. Su talento fue detectado por Laurence Olivier y Vivien Leigh, quienes lo motivaron a formarse en la prestigiosa Old Vic Theatre School en Inglaterra. En 1952 debutó en Broadway con Mr. Pickwick y participó en otras siete producciones, entre ellas Irma la Douce y Oliver!, obteniendo nominaciones a los premios Tony.

En la gran pantalla, su versatilidad lo llevó a interpretar una gran variedad de personajes. Fue nominado al Globo de Oro por su papel como gerente de hotel en Avanti! de Billy Wilder. También brilló en títulos como La vida privada de Sherlock Holmes, The Legend of Hell House y Drácula: un muerto muy contento y feliz.

Clive Revill. Internet

Su legado en la saga de Star Wars

Aunque su participación como la voz del Emperador Palpatine fue breve, su interpretación dejó una huella en la franquicia de Star Wars. Revill prestó su voz al holograma del temido villano en una escena crucial de El Imperio Contraataca, donde Darth Vader recibe órdenes de su maestro. Con el tiempo, su voz fue sustituida por la de Ian McDiarmid en ediciones posteriores, pero los seguidores de la saga aún recuerdan su contribución original.

Su vida fuera de los escenarios

Revill estuvo casado con Suzi Schor-Revill y tuvo una hija, Kate, quien confirmó la noticia de su fallecimiento. Además, deja una nieta, Kayla. En sus últimos años, el actor permaneció en un centro de cuidados debido al deterioro de su salud provocado por la demencia.

Clive Revill será recordado como un actor talentoso y polifacético, cuya trayectoria se extendió por más de seis décadas. Su capacidad para dar vida a personajes memorables y su contribución al mundo del arte lo convierten en una figura que perdurará en la historia del espectáculo. Que descanse en paz.

Clive como el Emperador Palpatine. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui