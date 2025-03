¿Quién es Mau Nieto? integrante de 'Me Caigo de Risa' que confesó padecer cáncer

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El comediante Mau Nieto, reconocido por su participación en Me Caigo de Risa, compartió a través de un video en Instagram que fue diagnosticado con cáncer de piel. Nieto explicó que su esposa, la dermatóloga Carla Fernández, fue clave para detectar a tiempo la enfermedad. Todo comenzó con un pequeño granito en el pecho que al rascarse llegó a sangrar y, con el tiempo, tomó una apariencia inusual.

Reveló que la mancha parecía una quemadura y gracias a su esposa pude darse cuenta de que no era normal y acudir al médico. Aseguró que su condición no es grave y que está siguiendo el tratamiento. "Me dijo: 'Eso no es normal, ya cambió de color, ya cambió de forma'. Así que lo checamos y me dijo que era un cáncer de piel de los más comunes, nada grave… Con ayuda de Carlita me lo quitaron y lo mandaron a patología", añadió.

No obstante, el artista de 39 años de edad aclaró que en breve le confirmarán que toda esta situación fue un pequeño susto, que de ahora en adelante lo hará poner más atención en el cuidado de su piel.

En 15 días tengo que ir para que me den los resultados, mientras tengo que estarlo protegiendo para que cierre bien. Me dirán qué tan profundo estaba… No estaba tan al fondo, en teoría eso es bueno porque quiere decir que no se expandió y no se fue a otras zonas. Exhorto a toda la gente a que utilicen protector solar y vayan con su médico”, concluyó.

¿Quién es Mau Nieto?

Mau Nieto es un comediante y standupero nacido en la Ciudad de México en el año 1985. Su carrera en el stand up inició en 2012, gracias a su estilo irreverente. Su popularidad comenzó a crecer tras participar en dos especiales de Comedy Central, lo que lo llevó a dar el salto a la televisión nacional en 2014. 4 años más tarde, alcanzó un nuevo hito al estrenar su primer especial de Netflix, titulado Viviendo sobrio… desde el bar.

En 2021, presentó su show Nunca me voy a casar y tuvo la oportunidad de colaborar con Eugenio Derbez en la tercera temporada de LOL: Last One Laughing. Gracias a su éxito, Nieto formó parte del elenco de Me Caigo de Risa desde 2023. A pesar de los logros profesionales, el comediante también se vio envuelto en una controversia en el mismo año.

Durante su boda con la influencer y dermatóloga Carla Fernández, celebrada el 22 de abril de 2023, se suscitó un conflicto inesperado. Entre los invitados se encontraban varias celebridades como Tania Rincón, Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera y Ricardo O'Farril. Sin embargo, el standupero Ricardo O'Farril fue vetado de la fiesta, lo que desató una polémica que rápidamente se convirtió en noticia.

La razón detrás de la prohibición de entrada fue que O’Farril llegó en evidente estado de ebriedad. Ante este incidente, comenzó a lanzar severas acusaciones contra los novios y algunos de los asistentes. A pesar del revuelo que causó el escándalo, que incluso llevó a O’Farril a ingresar a un centro de rehabilitación, Mau Nieto se mantuvo en silencio durante ese tiempo.

En lugar de comentar sobre el conflicto, el comediante se limitó a compartir en redes sociales fotos de los momentos felices de la boda, como los bailes y la diversión con su esposa. Finalmente, en julio de 2024, Mau Nieto decidió romper su silencio. En una entrevista, reveló que la situación le causó un gran dolor, ya que la boda había sido planeada con mucho amor y dedicación junto a Carla.

Fuente: Tribuna