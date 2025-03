Rey Carlos III es hospitalizado en medio de su batalla contra el cáncer; lo reportaron grave

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Tristemente se acaba de confirmar que el Rey Carlos III fue hospitalizado de emergencia, mientras que se encuentra en medio de su lucha contra el cáncer, que comenzó a inicios de marzo del 2024. Fue el mismo Palacio de Buckingham quien dio la noticia sobre esta situación, solo un par de semanas después de que fuera reportado grave por otros medios y que supuestamente el Príncipe William tomará el poder en el 2026.

En marzo del 2024, el hijo de la Reina Isabel II fue sometido a una cirugía de próstata que señalaron fue por complicaciones asociadas con la edad, sin embargo, días después, se anunció que había comenzado un tratamiento de quimioterapias por el cáncer. Desgraciadamente, hace un par de semanas, comenzó el rumor de que el tratamiento no estaría dando resultados, y contrario a Kate Middleton, que fue diagnosticada al mismo tiempo, en realidad estaría avanzando su problema, al punto de que presuntamente lo desahuciaron.

Fue este jueves 27 de marzo que se confirmó la hospitalización del padre del Príncipe Harry, pero que esto sucedió el pasado miércoles 26 de marzo, destacando que no fue más que "un pequeño bache en un camino que va en la dirección correcta", y que solamente se trata de "proteger y priorizar su continua y muy positiva recuperación". Tristemente confirmaron que tuvo que cancelar varios eventos como líder de la Realza británica.

Rey Carlos III. Internet

Las fuentes a varios medios británicos, destacaron que supuestamente "no hubo ningún drama", que no es algo de vida o muerte, afirmando que solamente fue un "breve viaje al hospital" para cerciorarse que todo estaba bien con lo "relacionado con su programa de tratamiento", y que no es algo de último momento dado al tipo de enfermedad que tiene: "Como muchos pueden atestiguar, estas cosas no son inesperadas en este tipo de condiciones".

Por su parte, el equipo de Carlos III y su esposa la Reina Camilla Parker, en un comunicado afirmaron que se trató solamente de unos efectos secundarios de las quimioterapias, destacando que aunque no era nada grave, sí era importante que descansara y cancelará sus compromisos recientes: "Después del tratamiento médico programado y en curso para el cáncer esta mañana, el Rey experimentó efectos secundarios temporales que requirieron un breve período de observación en el hospital. Por consiguiente, los compromisos de la tarde de Su Majestad se pospusieron".

Su Majestad ya ha regresado a Clarence House y, como medida de precaución, siguiendo el consejo médico, el programa diario de mañana también se reprogramará. Su Majestad desea enviar sus disculpas a todos aquellos que puedan sentirse incómodos o decepcionados como resultado de esto", concluyeron.

Carlos III lucha contra el cáncer hace un año. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui