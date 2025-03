¿Se casó con un narco? Actriz de Televisa habla de su 'compromiso' con Arturo Beltrán Leyva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y conductora de TV, Gaby Ramírez, acaba de sincerarse ante todos los rumores de su vida amorosa y el que supuestamente se casó con un narco, por lo cual en una reveladora entrevista decidió hablar de su presunto compromiso con un famoso líder de narcotraficantes, Arturo Beltrán Leyva. Ramírez asegura que ella rechazó propuesta de matrimonio.

Hace un par de años, la famosa periodista, Anabel Hernández mediante su libro, Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno, sacó a la luz a todas las celebridades, hombres y mujeres, que tuvieron sus romances con narcos. Entre ellos salió el nombre de Gaby, a la cual vinculó con el líder del extinto Cártel de los Beltrán Leyva. Aunque muchos dudan de lo que hay en dicho libro sea cierto, poco después salió un audio de la actriz que confirmaría este romance.

Fue en 2024, antes de que todo se rompiera en Chisme No Like, cuando pasaron unos audios de la reconocida actriz de Mujer de Madera, en la que habla de un romance con un Arturo, que incluso le llegó a pedir matrimonio. Al no tener un apellido, se pensó que se hablaba de 'El Barbas', como es conocido: "Hasta me pidió matrimonio. Me dio un anillo este Arturo, pero se lo regresé porque le comenté que no éramos ni teníamos el mismo medio, la verdad es que el señor era muy decente, un caballero, super lindo, pero preferí mejor no".

Ahora, durante una entrevista con Javier Ceriani en su nuevo canal de YouTube, que creo tras su pelea con Elisa Beristain, negó rotundamente que en ese audio hablara de Arturo Beltrán, destacando que se refería a Arturo Carmona, explicando que este romance sucedió en los primeros años de los 2000's, tras su separación de Aracely Arámbula, pero antes de su romance con la guapa actriz, Jacqueline Bracamontes, destacando que se negó porque no tenían el tiempo suficiente.

Sí fue mi novio Arturo Carmona, nos conocimos en el Big Brother, dormimos juntos en la casa de Big Brother. Un caballero la verdad. Fue entre el tiempo que él estuvo con Aracely y con Jacky Bracamontes. En ese término, empezamos a salir. Apenas estábamos en la época como del romance… así tanto ya para dar el paso para el casamiento, no", externó Gaby.

Finalmente, la actriz de Hasta que el dinero nos separe, confirmó que sí tuvo un acercamiento con el líder del antiguo clan, pero que en realidad ni siquiera llegó a conocerlo en persona y solo intercambiaron algunos mensajes, porque a ella le dio miedo dar el paso de ir a su casa: "El tema es que por eso yo me rajé, es que tenías que ir a conocerlo y yo la verdad es que dije no… no tuve esa cita famosa. Sí tuve un acercamiento con… pero no sé si fue de verdad o fue de mentira eso de que si podía yo ver a esta persona. La verdad es que yo era muy chava, pero no".

Fuente: Tribuna del Yaqui