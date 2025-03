¿Será verdad?: Shakira dice que no escucha los gritos contra Piqué durante sus conciertos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al parecer la cantante mundialmente famosa Shakira no solo es un éxito con sus presentaciones en México, también se ha vuelto tendencia pero ahora con un tema relacionado a su expareja el exfutbolista y empresario español, Gerard Piqué, de quien terminó en muy malos términos por supuesta infidelidad con Clara Chía, una joven de 23 años originaria de Barcelona que actualmente trabaja para el exmiembro de FC Barcelona.

De hecho, una situación que fue bastante viral es aquella que ocurrió durante el concierto de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuando algunos fanáticos mientras se proyectaba un video donde se muestra cómo un lobo abandona a su pareja y a sus cachorros comenzaron a insultar al padre de Sasha y Milán; asimismo, es necesario resaltar que en aquel momento la mujer de 48 años no opinó al respecto.

A su vez, se difundió el video donde una seguidora de la intérprete de 'Waka Waka' está presente en el concierto y solicita a los demás asistentes gritar “Ching… tu madre, Piqué”, lo que aseguró se trataba de un "proceso de sanación". Derivado de esto como reacción los presentes comenzaron a reírse y a apoyar a la mujer, quien fuertemente seguía gritando insultos hacia el fundador de Kosmos.

Por otra parte Danielle Dithurbide tuvo la oportunidad de entrevistar a la cantautora, quien al preguntarle sobre el controversial asunto acerca de los gritos que suelen realizar sus fans contra Gerard, ella terminó sonriendo y contestó que en realidad no puede escucharlos porque tiene que mantener el monitor de oído, en su lugar Shakira aprovechó para agradecer el recibimiento de los mexicanos.

Shakira dice que está enamorada de México

Yo no escucho, yo no escucho porque tengo estos, esas cosas [en los oídos], no las escucho. Escucho lo bonito de ‘Shakira, Shakira’ o ‘Shakira, mi hermana, ya eres mexicana’. Eso sí, lo escucho y lo entiendo, pero ya, otras cosas mejor, mejor no las escucho. Pero que digan lo que quieran. Estoy enamorada del público mexicano, lo que me dan cada día, de esa lealtad, de ese amor. ¡Cómo me han reparado el alma! Ríen, bailan, lloran, reflexionan conmigo”, aseguró.

