Tiene Alzheimer: Retirado actor de TV Azteca recibe dura noticia; se prepara para lo peor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido exactor de TV Azteca y presentador, Francisco de la O, mejor conocido como Paco de la O, desgraciadamente se encuentran luchando contra el Alzheimer, ya que su madre fue diagnosticada con la terrible enfermedad neurodegenerativa. Ahora, la importante celebridad confesó en una reciente entrevista que se prepara para lo peor que viene con este padecimiento y da una dura noticia en Sale el Sol al respecto.

A un par de años que Paco confesara la enfermedad de su progenitora, ahora, durante la entrevista para Imagen TV, el presentador declaró que su cuadro cada vez era más complejo y por eso es que siempre recibe con orgullo cada palabra de su madre en el que lo reconoce: "Mi madre está pasando un proceso importante en el que ya está olvidando todo, de una enfermedad importante que tiene, y bueno que mejor manera de honrarla que aceptar estos reconocimientos con mucha dignidad".

Sobre como toma la delicada situación, este mencionó que él busca poder usar toda su paciencia, y acompañar a su madre en todo lo que pueda, señalando que poco a poco va olvidando todo, y es complicado los sentimientos que le genera de manera personal, sobre todo en el ego: "Con mucha paciencia para con uno mismo, pero uno, por el ego, sientes que no te reconoce porque crees que ya no eres importante para ella, sientes que ya se olvidó de todo, y sí, es cierto, ya está olvidando, pero tu eres el resultado de tu madre que te dio la vida".

El ex de Gaby Platas, destacó que gracias a su madre es lo que hoy en día es, pues ella también fue actriz y era una gran apreciadora de las artes, así que lo formó para apreciar la belleza en el arte y le dio estudios para desempeñarse en lo que ahora es su trabajo y pasión: "Ella me dio la apreciación de las artes, la música, el arte, el teatro, ella era actriz, dibujante y demás, yo soy quién soy por toda la formación que me dio por mucho tiempo".

Con respecto a los cuidados, el presentador señaló que su madre está en Mérida Yucatán con sus hermanos, y entre ellos se organizan para darle los mejores cuidados y estar al pendiente de ella, destacando que a veces es muy complicado porque ella olvida donde está y pide ir a su casa: "Los hermanos nos tenemos que organizar, yo he estado con mi mamá y me dice '¿Qué haces aquí, dónde estoy, cuando me regreso a mi casa?', y todos esos baches".

Finalmente, de la O, declaró que hasta el momento, su madre aún puede reconocer quién es él, aunque yo no recuerde muchas cosas y a veces no sepa dónde está, pero que es inevitable el momento en el que ya no sepa quién es él, por lo que se está preparando emocionalmente para ese duro momento: "Ella aún me reconoce, sí (me va a olvidar pronto), pero te tienes que preparar para ese momento, pero sobre todo emocionalmente".

Fuente: Tribuna del Yaqui