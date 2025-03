Andrea Legarreta rompe en llanto y confirma que deja 'Hoy'; así reaccionaron en el matutino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora, Andrea Legarreta, dejó sin palabras a todos sus seguidores y televidentes del Canal de Las Estrellas debido a que este viernes 28 de marzo confirmó su salida del programa Hoy, emisión de la que ha formado parte desde su fundación en los 90's. La también actriz y empresaria mexicana no pudo evitar romper en llanto al dar la noticia y compartir los importantes motivos.

Durante esta mañana de viernes, el reportero de espectáculos, Ricardo Escobar, presentó una entrevista exclusiva con Andy, quien tenía varios días sin presentarse a trabajar en el matutino. La razón por la que la conductora no había estado presente en Hoy es porque se encuentra grabando una nueva telenovela, luego de años alejada de la actuación en la pantalla chica. Su nuevo proyecto es Amanecer, del productor Juan Osorio.

Al respecto de volver a los melodramas, Andrea comentó: "He hecho actuaciones especiales, realmente una telenovela completa fue 'Vivan los niños' donde yo era 'La maestra Lupita', y ahora también es una actuación especial, voy a salir poquito, pero contundente. La verdad es que es un gran elenco de todas las edades", explicó la famosa. Se sabe que la conductora dará vida a 'Julia', una terrible villana que es esposa del personaje de Fernando Colunga.

Andrea Legarreta interpretará a la esposa de Fernando Colunga

Me gusta, es un reto, un reto para mí como mujer y como actriz, tiene algún momento medio fuertezón, que no te voy a decir más", confesó entre risas.

Por su parte, Juan Osorio recordó que Andy comezó su carrera en la actuación y no siendo conductora: "Creo que dentro de ella está esta actriz reprimida". Además de resaltar el gran elenco que hay en la telenovela, Legarreta compartió cómo le dio la noticia a su familia sobre esta oferta: "Estábamos comiendo, Erik, las niñas, mi papá y todos me dijeron '¡házlo!'". No obstante, fue una señal de su fallecida madre, 'Chabelita' Martínez, la que le dio el empujón para aceptar:

En silencio le pregunté a mi mamá, fue a la primera que le preguntó y luego luego me vino a la mente, 'házlo Andreita'...".

Finalmente, Andrea se conmovió hasta las lágrimas y dijo: "Estoy muy emocionada, mírame". Ya en el foro del matutino, sus compañeros de Hoy le desearon la mejor de las suertes: "Este es tu año ¡este es tu año!", dijeron emocionados. Mientras que Tania Rincón expresó: "Ya quiero que se estrene". Finalmente, Galilea Montijo informó a los televidentes que por esta razón Andy no estará presente en el programa: "Ya vio porqué no está aquí Andrea, te amamos, que disfrute mucho".

