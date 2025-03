Era su comadre: Luis Miguel se enamoró de Paloma Cuevas desde que estaba con Aracely Arámbula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En 2023 causó gran revuelo la noticia de que Luis Miguel y Paloma Cuevas se habían dado una nueva oportunidad en el amor, debido a que esta es comadre del cantante. Para hacer la situación más escandalosa, ha salido a la luz una versión de que el intérprete de Será que no me amas tuvo interés en ella desde que estaba con Aracely Arámbula, madre de sus hijos Daniel y Miguel Gallego.

Quien filtró esta información fue el cantautor Manuel Alejandro, quien aseguró que el cantante y la diseñadora tuvieron que esperar mucho tiempo para ser felices juntos, pues ambos se enamoraron hace casi dos décadas, pero estaban comprometidos: "Estuve en su casa cuando él vivía en Acapulco, y llegaba una señora por allí, con su marido. Era la mujer que tiene hoy. Y esa canción, conociendo a Luis Miguel, veía que podía por ahí cómo termina, se llama Si tú te atreves", contó Manuel Alejandro en entrevista con Silvia Olmedo.

El escritor refirió a que 'Luismi' quedó feclado de su ahora novia desde que estaba con Aracely y ella con el torero Enrique Ponce, quien además era muy cercano a Luis Miguel e incluso fue el padrino de uno de sus hijos, siendo Paloma su acompañante en el evento religioso. De acuerdo con el arreglista, en aquella época era imposible no darse cuenta de la atracción que existía entre ellos:

Fíjate tú que cómo era una cosa muy especial, desde amigos. Amigos eran ellos. No era ella, porque a mí me constaba, porque yo conozco, conocía a los dos, y yo decía: 'esto no puede ser, pero es que va a ser, y entonces escribí Si tú te atreves", manifestó.

Manuel Alejandro asegura que Luis Miguel y Paloma Cuevas siempre estuvieron enamorados

En ese sentido, Manuel Alejandro subrayó que Luis Miguel y Paloma terminaron por hacer lo correcto en ese momento, que fue seguir adelante con sus respectivas parejas, pero la vida se encargó de unirlos nuevamente. "Como no querían hacer daño a esa tercera persona, lo que se dicen es: 'si tú te atreves, terminamos'. Es lo que dice al final, no se atrevieron, y a los años, se supo de cómo iba la cosa. Y pues no se atrevieron... ¿quién lo iba a decir?, para mí, eh, en aquella época, que eso del amor es una cosa. Cuando te llama, te llama", afirmó.

La historia de amor entre Luis Miguel y Paloma Cuevas comenzó desde la infancia, ya que sus familias eran muy unidas. Con el paso de los años, su vínculo se profundizó y, tras experimentar cambios significativos en sus vidas, pues Luis Miguel terminó su relación con Mollie Gould y Paloma se divorció de Enrique Ponce en 2021, encontraron la forma de por fin estar juntos.

Su relación se hizo pública en 2023 y, desde entonces, se les ha visto disfrutando juntos en España y otros lugares. Paloma ha descrito su conexión como única y gratificante, destacando cómo su historia compartida ha fortalecido su amor. La pareja ha optado por mantener su romance en privado, pero sus apariciones juntos han captado la atención de fans y medios de comunicación.

Paloma Cuevas y Luis Miguel hicieron pública su relación en 2023

