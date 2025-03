Gala Montes reta a Alana a una pelea; influencer acepta el reto y da fecha para el evento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Gala Montes, recientemente ha estado dando mucho de que hablar, debido a que retó a una pelea a la querida influencer y también boxeadora amateur, Alana Flores, quien no tuvo reparo alguno en responder y aceptó subirse al ring para enfrentarse a la estrella de Televisa. En sus redes sociales, ambas han confirmado la fecha en la que van a enfrentarse cara a cara.

Flores es una reconocida streamer y boxeadora amateur que ha causado gran revuelo al ser tres veces campeona de La Velada del Años, uno de los eventos más importantes del año más famosos en España, que mezcla a lo mejor del streaming y del mundo del boxeo amateur. La joven de 23 años posee más de un millón de seguidores en su cuenta de X y de Instagram, mientras que en TikTok ya posee tres millones y la última vez que se le vio pelear fue en La Velada del Año 4, donde le ganó a Zeling y Nissaxter, junto a su colega, Amablitz.

Ahora, para México va a llegar un evento parecido, el cual nombraron Supernova Strikers Origenes, y es precisamente Alana una de las chicas que formará parte de la inauguración de este evento que ya está llamando mucho la atención, debido a que la streamer va a enfrentarse sobre el cuadrilátero a la famosa actriz de melodramas como Vivir de Amor, quien mediante un video le mandó una severa advertencia.

En el primer video promocional de esta pelea, se puede ver como Flores está sentada y habla con respecto a que ella es una mujer con ambiciones que desea seguir coleccionando los cinturones de los campeonatos y en esta ocasión busca convertirse en tetracampeona, asegurando que a ella le gusta desayunar, comer y cenar, y que ya llegó el momento del almuerzo, refiriéndose a la derrota que jura se llevará a la exhabitante de La Casa de los Famosos México.

Por su parte, la actriz de El Señor de los Cielos ya dio una contundente respuesta, en la que afirmó que ella se fue a España para buscar una pelea, pero no sabe que al venir a México las cosas será muy diferentes, pues tiene a una retadora que no le hará fácil este triunfo, destacando que no va a poder contra el poder latino que ella tiene en la sangre y le advirtió que sin duda ella va a ser la que se quede el cinturón.

Después de que se viralizaran en X, antes conocido como Twitter, la confirmación de este duelo, también ha salido a la luz un video, en el que se puede ver a Alana hablando de la creadora de El Patrón

Fuente: Tribuna del Yaqui