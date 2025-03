Grupo Firme no teme amenazas del narco: Eduin Caz confirma show en Tijuana y manda mensaje

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- Después de un aterrador episodio, Grupo Firme dio una rueda de prensa en la que dejaron en claro que no temen amenazas del narco, por lo cual el vocalista de la famosa agrupación masculina, Eduin Caz, pidió calma a todos y confirmó show en Tijuana, destacando que todos los asistentes estarán bien protegidos por elementos de seguridad, y mandó contundente mensaje desmintiendo nexos.

Hace varias semanas, la agrupación creadora del Ya Supérame fue tema de conversación cuando se informó que en el puente La Gloria, en Tijuana, habían dejado la tan conocida y temida narcomante junto a una cabeza humana, en la que les exigían de cancelar su presentación en el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa. En dicho momento sí cancelaron la presentación por seguridad ante la premura de todo, pero ahora, con su próximo concierto en Tijuana, afirman que las cosas serán diferentes.

Eduin, Johnny Caz y el resto de la banda, dejaron muy en claro que ellos no piensan cancelar nada y el próximo 12 de abril estarán en Tijuana para realizar su concierto de la gira La Última Peda Tour, destacando que confían en el trabajo que está realizando el gobierno: "El gobierno ha estado trabajando en ello y el evento va a estar muy bien protegido. La rueda de prensa que estamos teniendo este día es para reiterar que es un evento 100% confirmado. Aquí no hay vuelta atrás"

El intérprete de Tu Ex El Tóxico, declaró que "el gobierno anda muy perro" y ninguna de las personas que asistan a su concierto va a correr algún riesgo, pues se han tomado todas las medidas de seguridad necesaria, recalcando que el evento será 100 por ciento seguro: "El gobierno va a tener muy blindado el concierto. Entonces, la gente puede venir muy tranquila, puede venir a pasársela a gusto. Ahorita, con los cuatro detenidos que, creo, ya se procesaron, pues estamos más tranquilos. La investigación sigue, pero el evento estará muy protegido".

Finalmente, Caz declaró que su agrupación no canta corridos y no están afiliados a ningún tipo de negocio con el crimen organizado, destacando que a ellos les pregunten por sus temas como Ya No Vuelvo Contigo o Calidad, y no por narcocorridos: "Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El corrido más sonado de Grupo Firme es ‘La Pantera’, y ‘La Pantera’ no existe. Perdón que les quite esa magia, porque es un personaje ficticio. No cantamos corridos para ninguna bandera del crimen organizado".

Fuente: Tribuna del Yaqui