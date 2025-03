Horóscopos Mhoni Vidente HOY viernes 28 de marzo de 2025: Esto te depara el fin de semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, Mhoni Vidente, como cada día, tiene para ti los horóscopos de hoy, en los que revela si la fortuna estará de tu lado este viernes 28 de marzo del 2025, haciendo sus usualmente acertadas predicciones para tu signo zodiacal, y que es lo que te va a deparar este fin de semana, ¿acaso habrá malas noticias o la fortuna estará de tu parte?

Horóscopo de HOY viernes 28 de marzo de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones del día

Aries

Estás en una época de renovación, por lo que debes seguir con ese proyecto que haz tenido en los últimos años, trata de hacerlo crecer y así generar más ingresos, acercándote más a esa estabilidad por la que tanto haz luchado. Recuerda no descuidarte, cuida tu alimentación y haz ejercicio, pues esto ayudará a relajar tu mente de los nervios y el estrés.

Tauro

Recuerda que es importante que en temas laborales, escolares e incluso planes personales, debes de ser más organizado con tus tiempos, administra de mejor manera cada aspecto de tu vida, en especial tu tiempo y dinero, para evitar esos ataques de estrés y angustia. Prende una vela roja este viernes, para que atraigas la buena suerte y conseguir lo que tanto deseas.

Géminis

Ten paciencia con aquellos que te rodean, especialmente con tu familia que va a necesitarte más que nunca en estos momentos, de manera moral y hasta económicamente, ayuda a todo el que puedas. Es importante que cuides de tu salud y dejes atrás esos malos hábitos alimenticios y sigas con el ejercicio.

Cáncer

No le temas a los cambios, en especial si es para avanzar en temas laborales, recuerda que en el tema económico es importante tener todo organizado y no debes de despilfarrarlo, así que trata de ir formando un ahorro para el futuro. Ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes, recuerda que tu signo lo domina mucho la comunicación.

Leo

No te cierres a tus emociones, permítete sentir esos miedos, alegrías, tristeza y todo para que puedas seguir avanzando y estés en constante evolución en tu vida personal y en temas emocionales. Recuerda que eres fuerte y que en las caídas puedes encontrar más fortaleza de la que creías tener, por lo que no temas a caer, eso hará que te levantes más fuertes y sigas para alcanzar el éxito.

Virgo

Es fin de semana y también fin de mes, por lo que debes de organizarte mejor y comenzar a acomodar de una manera más eficaz todas tus tareas laborales, administrar de mejor manera como inviertes el tiempo y la energía, para mantenerte limpio y en paz. Trata de no hacerle caso a los chismes, recuerda que es pura envidia.

Libra

Laboralmente es muy importante que estés atento a todo lo que estés haciendo, trata de no desviarte de tus laborales y cumplir con todas en tiempo y forma solicitado. Trata de estar muy atento de todo lo que está alrededor tuyo porque tendrás una sorpresa amorosa.

Escorpio

Date tu tiempo para procesar energías y pensamientos negativos, tómate un tiempo para respirar profundo y acomodar tus ideas como deben de ser. Es el momento ideal para que hables con tu pareja sobre su separación o una nueva oportunidad en este momento.

Sagitario

Este fin de semana es el momento ideal para hacer un radical cambio en ti, desecha todo lo negativo que te rodea, es momento que veles por ti, por tu salud, y por supuesto, por tus finanzas y todo para cambiarlo a

Capricornio

No dejes que las emociones te gorbiernen y el estrés, por lo que debes de buscar una actividad en la que puedes buscar actividades al aire libre o desde casa, para poder controlar esos nervios que te invaden. En temas del amor alguien vendrá a tu vida, trata de aceptar salir e irlo conociendo mejor.

Acuario

Te busca un amor del signo de Tauro o Virgo para hablarte otra vez de amor, recuerda que si ya te hizo te lo va volver hacer así trata de cerrar ese círculo y enfocarte en nuevos amores. A nivel personal y laboral deberás de tener más confianza en lo que haces, no te dejes caer y sigue como hasta este momento.

Piscis

Estará muy pensativo por la situación que estas viviendo recuerda que tu signo es agua y eso lo hace ser muy pensante en todo por eso te recomiendo que te salgas a caminar y medites y dejar que lo que no era para ti se vaya de tu vida, recuerda que estás viviendo unos cambios radicales en tu entorno.

Fuente: Tribuna