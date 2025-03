"Me gustan los hombres": Famoso cantante se confiesa en Televisa y admite ser gay AL AIRE

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que un reconocido cantante, de fama internacional, aprovechó las cámaras del programa Montse&Joe para hablar públicamente sobre sus preferencias sexuales. Se trata del argentino Pablo Ruiz, quien construyó su carrera en México y que durante años ocultó ser gay por presión de las personas que lo manejaban y de su sello discográfico.

El intérprete de temas como ¡Oh mamá! Ella me ha besado fue conductor invitado en la reciente emisión del programa de Unicable, en ausencia de Yolanda Andrade, de quien es un gran amigo. Platicando con Montserrat Oliver, el famoso compartió que durante su época de juventud le encantaba la fiesta y la conductora originaria de Culiacán era su compañera de 'parranda'.

Al respecto de porqué le gustaba tanto la vida nocturna, Pablo expresó: "Yo escapaba de todo, que me cortaban mi libertad de expresión, de no poder ser quién quería ser, que me gustaban los hombres y no lo podía expresar". Asimismo, el nacido en Buenos Aires declaró quién le imposibilitó salir del clóset en aquella época: "Todo el medio, la empresa discográfica, los mánagers, era difícil", confesó.

Pablo Ruiz tuvo miedo de salir del clóset

Pablo contó que incluso Yolanda era de las pocas personas que sabían realmente sus gustos: "Nos divertíamos muchísimos porque nadie sabía qué ped..., obvio era un secreto a voces pero sí era muy divertido, en nuestra intimidad era muy divertido ser libres". El artista de 49 años, que lleva varios años sobrio, también reveló cuándo decidió salir del clóset y dijo que Ricky Martin fue una gran inspiración:

Ya era grande, tenía 30 y pico y ya estaba haciendo temporada de teatro y me llamaron de un medio 'tenemos fotos, sabemos que eres gay y estás saliendo con tal y tal y lo vamos a decir' y dije 'díganlo' y ahí salí del clóset", recordó.

No obstante, Pablo Ruiz aseguró ante las cámaras que sus seres queridos siempre supieron que era gay y lo apoyaron: "Mi familia supo desde muy temprano, no me dio miedo para nada, fue el mismo año que Ricky Martin había salido del clóset... ", dijo, mientras que Oliver añadió: "Nos dio valor a muchos". Finalmente, el cantante argentino aseguró que no se arrepiente de haberse tardado tanto para confesar quién era realmente: "No, estaba justo en el momento".

