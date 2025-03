¿Molesta con Pati Chapoy? Sylvia Pasquel responde tras el altercado con 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Sylvia Pasquel, recientemente brindó una entrevista a Venga la Alegría y otros medios de comunicación, para dar una importante noticia, y de unas vez responder al altercado que tuvo hace unos días atrás con la prensa y Ventaneando después de un atraso que tuvo para presentarse a obra de teatro por el tráfico, ¿acaso está molesta con Pati Chapoy?

Pasquel estuvo en medio del escándalo por llegar tarde a la obra La Tiendita de los Horrores, después de quejarse de que Shakira no estuvo a tiempo en su show, por lo que generó muchas críticas, incluido de medios como Ventaneando, por lo que la actriz se quejó de las notas negativas que salieron por esta situación, a lo cual la propia Pati tuvo que salir en vivo a aclarar la situación, lo que se tomó como que la hija mayor de la difunta Silvia Pinal le exigiría una disculpa.

Ahora, a varios días de este tema, la actriz de Los Ricos También Lloran, dejó muy claro para la prensa presente, entre ellos los programas de TV Azteca, que ella siempre se va a enfrentar a quienes quieren sacar provecho de una situación de la que no saben y no tienen ni razón: "A veces sí te tienes que enfrentar con personas que abusan de una situación o de una circunstancia para obtener su objetivo sin que tenga la razón o la justificación, si lo vemos todos los días, y nos enfrentamos a eso todos los días".

Tras esto y con más calma, afirmó que cuando su madre cumpla los seis meses de fallecida, se le hará una misa en la Basílica de Guadalupe para honrar la memoria de la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real, y que todo el público podrá estar presente en ese emotivo recuerdo: "Para mí está todos los días en mi corazón, yo lo que quiero es, que cuando cumpla seis meses hacerle una misa en la Basílica de Guadalupe, y que pueda ir su público que no pudo entrar a Bellas Artes".

Sobre si ha necesitado un profesional para superar la muerte de la actriz de Soy Tu Dueña, Pasquel mencionó que no, porque no ha parado de trabajar y para ella fue un pilar muy fuerte el estar en las grabaciones de Juegos de Amor y Poder: "Ni tiempo me dio manita, me la pase trabajando todo el tiempo y no he parado, siempre el trabajo es terapia. Dios, es para los que creen en algo superior, el que te da la fuerza para superar las pruebas que te pone la vida".

Cabe mencionar que con el tema de Jesús Astillero, hombre que demandó al Teatro Silvia Pina, bajo el alegato de que fue despedido sin justificación y exigía una mayor indemnización por esta situación, y haberla ganado, Pasquel simplemente se negó a decir más allá de que no lo conoce y no hubo un trato con él, dejando en claro que no le interesa ni abordar el tema: "Ni siquiera lo trató, no trabajo mucho".

