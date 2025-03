"No le ha faltado nada": Matías Novoa confiesa si no da pensión a hijo de María José Magán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán chileno, Matías Novoa, fue captado por diversos medios llegando al aeropuerto de la Ciudad de México, luego de más de un año residiendo en España. En su breve encuentro con los reporteros, el actor hizo frente a la acusación de su expareja María José Magán, quien afirmó que no ha cumplido con la manutención de su hijo en común, Axel, que ya es todo un adolescente.

Como se recordará, la actriz venezolana expuso esta problemática luego de que Novoa contrajera nupcias con Michelle Renaud y luego anunciara la llegada de su primer hijo juntos, Milo, cuyo nacimiento tuvo lugar en la 'Madre Patria'. Aunque Magán ha insistido en que Novoa no se ha hecho responsable al 100 por ciento de su paternidad, él negó esta situación en su reciente encuentro con la prensa.

A mi hijo nunca le faltó nada y nunca le va a faltar nada; no tengo nada más que decir".

Asimismo, Matías afirmó que él y su expareja han podido llegar a un acuerdo por el bienestar del adolescente: "Todos los padres separados llegan a acuerdos, si no, no se puede convivir tranquilo. Por supuesto, llegamos a acuerdos; a Axel nunca le ha faltado nada", agregó. Ante las especulaciones con respecto a que no ha depositado ningún pago para el menor, el galán del melodrama La Herencia respondió:

Hay comentarios y cosas que han salido en las noticias, bueno en la prensa, comentarios que de verdad son fuera de lugar. No sé de dónde salió eso".

Matías Novoa respondió a rumores de ser un mal padre con Axel

Asimismo, Matías confesó cómo ha sido la manera en que ha abordado la controversia con su hijo y él prefirió hablar de lo gran padre que es: "Uno sabe de dónde le aprieta el zapato, como dicen. Estoy supertranquilo. Soy papá mil por ciento; siempre entregado a ellos. De hecho, ahora vengo a verlo a él (a Axel). No tengo nada más que decir", dijo el exgalán de TV Azteca.

Al escuchar que Magán comentó que el dinero que le entrega a su descendiente mayor no es suficiente, el originario de Chile lo desestimó tajantemente.Quizás hay personas que no se conforman con nada; pero yo te digo, lo importante aquí es Axel. A Axel nunca le ha faltado nada, siempre tuvo todo y siempre va a tener todo porque no lo voy a dejar desamparado jamás", dijo antes de abandonar el lugar.

María José Magán y Matías Novoa se separaron entre rumores de infidelidad por parte del actor. Actualmente, los famosos están en un proceso legal por la pensión alimenticia de su hijo. Pese a la disputa legal, la expareja ha tratado de mejorar su relación por el bien del menor.

Fuente: Tribuna