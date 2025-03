¿Pleito en 'Hoy'? Galilea Montijo reclama a la producción por preferencia a Andrea Escalona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 28 de marzo el público de Televisa fue testigo de un inesperado momento en el programa Hoy, debido a que la conductora Galilea Montijo hizo un fuerte reclamo en plena transmisión en vivo por las preferencias que tiene la producción. El mensaje de la tapatía fue dirigido especialmente para Andrea Escalona, quien se encontraba presumiendo un reciente viaje de trabajo que hizo.

Resulta que durante este viernes, la hija de la productora Magda Rodríguez (qepd) informó que no había acudido a trabajar el día jueves debido a que salió de viaje hacia Tijuana, ya que fue enviada especial del programa para hacerle una entrevista a los integrantes de Grupo Firme. En las imágenes que presentó Andreita se le pudo ver de lo más feliz, conviviendo con los vocalista de la agrupación, Eduin y Jhonny Caz.

En la plática, la exactriz de TV Azteca confesó que en realidad iba ser Paul Stanley quien viajara hasta Tijuana para estar con ellos: "Paul me has de estar envidiando, no saben cuánto quería venir". Ya en el foro del programa, Galilea no permitió que Andrea continuara hablando de su entrevista pues manifestó que a ella le hubiera encantado poder hacer la entrevista: "Oye, qué delicia ¿por qué no me llevaste?".

Mana, estaba rico ¿vdd? Unos cacahuates", dijo Andrea un tanto desconcertada.

Sin embargo, Galilea volvió a insistir: "¿Pero por qué no me llevaste?". Ante ello, Escalona no tuvo más que decir: "Gali, tu te vienes conmigo a todo". En tanto que 'La Montijo' volvió a insistir que a ella le hubiera encantado tener la oportunidad de hacer esta entrevista: "Pero nadie me dijo, qué gachos. Yo me los hubiera llevado a unos tacos de asada que están ahí enfrente de un casino y de tripita, pero bueno, a la próxima", expreso la tapatía sin dejar hablar a Escalona.

Andrea Escalona viajó a Tijuana para entrevistar a Grupo Firme

El viejo pleito entre Escalona y Galilea Montijo

Cabe resaltar que los rumores de que Galilea y Andrea Escalona no se llevan bien vienen desde hace tiempo. De hecho, el pasado 2024 ambas famosas reconocieron que tuvieron un fuerte pleito en pleno foro de Hoy. Sin embargo, Andy manifestó que no le tenía rencor a su compañera, recordando que ella siempre la acompañó tras la muerte de su mamá: "Me gustaría recalcar con negritas, si a alguien yo le estoy agradecida porque se portó increíble cuando pasó lo de Magda, es que la señora Galilea Montijo".

En tanto que la productora, Andrea Rodríguez Doria, señaló que el altercado que tuvieron su sobrina y 'La Gali' fue "pequeño" pero alguien de la producción lo filtró a los medios y se volvió mayor: "Alguien chismosito de la producción contó algo, que sí sucedió algo pequeñísimo, un altercado así como suceden miles y miles de altercados, entre Galilea y yo, de esas estupideces".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy