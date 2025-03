¿Se burló? Así reaccionó Lety Calderón al divorcio de Yadhira Carrillo y Juan Collado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días no se ha dejado de especular acerca de una supuesta separación y hasta posible divorcio entre Yadhira Carrillo y Juan Collado. Aunque la reconocida protagonista de novelas no ha querido hablar del tema, la prensa buscó a Lety Calderón para preguntarle, ya que esta actriz fue pareja del abogado e incluso, ha llegado a señalar a Yadhira como la tercera en discordia en su relación.

En un evento público, los reporteros le preguntaron a la estrella del melodrama Esmeralda sobre cómo estaban sus hijos ante esta el duro proceso que vive su padre y sin desmentirlo, dijo: "Es un tema que no lo platicamos mucho, no es un tema familiar". Posteriormente, Lety compartió cómo se encuentra su ex: "Sé que Juan está bien, no hemos tocado más el tema, solo sé que está bien, tranquilo, cuidando su salud, deseando ver a los niños".

Al respecto de que Juan vive en España y que en aquel país le habría sido infiel a Carrillo, Leticia respondió: "No sé, no sé... Sería especular y contestarte algo que no tengo la menor idea, pero te repito, mi conversación con él no llega a tanto. Nuestro tema son los niños, las vacaciones, el doctor". Asimismo, los reporteros le dijeron que en redes sociales están celebrando la ruptura de Collado y Yadhira, afirmando que el karma los alcanzó:

No puedo decir nada porque todo lo diga puede ser utilizado en mi contra", respondió.

Se especula que Yadhira Carrillo y Juan Collado podrían estar separados

Por otra parte, Lety explicó que actualmente Juan sí está cumpliendo con sus obligaciones como padre y explicó que le había pedido apoyo para un tratamiento médico para su hijo Luciano: "Sí, claro, sino le va mal". No obstante, la villana de novelas como Imperio de Mentiras recordó que durante casi dos décadas no contó con el apoyo del padre de sus hijos:

Como le digo a mis hijos, esto es lo que nos tocó vivir y así hemos aprendido a vivir desde hace 20 y 21 años, sola yo con ellos desde hace 18 o 19 y lo hemos hecho bastante bien".

Además de indicar que había platicado con sus hijos acerca de temas tabú como el uso del condón, Calderón señaló que espera que su crianza haya sido la mejor: "He hecho algo bien, no todo, no soy perfecta evidentemente, mis hijos sí son perfectos, pero estoy aprendiendo, espero el día de mañana todo haya valido la pena", mencionó la artista mexicana de 56 años.

Fuente: Tribuna y YouTube Ernesto Buitrón