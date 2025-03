¡Sorprendente! Danna lanza su propia disquera junto a su pareja Alex Hoyer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fanáticos de Danna están consternados con el reciente anuncio que realizó no solo la exestrella de Televisa, también lo hizo junto a su novio el cantante estadounidense, Alexander Daniel Hoyer Hurtado, conocido como Alex Hoyer, quien es pareja de la cantante mexicana desde octubre de 2020. Ahora, dieron a conocer que abrirán su propia disquera y tendrá el nombre de 'One Percent Records'.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota se sabe que algunos de los propósitos con el nuevo proyecto son el crear un espacio donde los artistas puedan explotar su talento sin impedimentos, ya sea del tipo comercial o por intereses de otras personas involucradas. A su vez, la intérprete de 'Sodio' declaró que a ella le habría sido de mucha utilidad tener esa oportunidad cuando decidió explorar nuevos aspectos en su carrera.

No obstante, de acuerdo con información de la revista 'Variety', el equipo estará integrado por Danna, Alex Hoyer, Diego Rodríguez-Palma y Yanin González, quien fungirá como presidenta. Además, dejó muy en claro la protagonista de 'Atrévete a Soñar' que sus nuevas labores para nada van a interferir con el contrato y compromisos que mantiene desde hace un tiempo con Universal Music.

Su disquera se llama 'One Percent Records'

“Estamos creando un sello donde los artistas no solo firman, sino que se empoderan. Me hubiera encantado tener a las personas adecuadas guiando mis decisiones comerciales hace seis o siete años: necesitaba a alguien que me dijera: ‘Te mostraré cómo funciona esto. Es algo que quiero hacer, desde el corazón, y para poner en práctica mi experiencia en esta industria y no para que esté directamente ligada a mí, a mi marca o a la Dana que el mundo conoce”, añadió.

Aunque la sede de la compañía se encuentra en Los Ángeles, aseguran que en breve se extenderá a la Ciudad de México, aunque no mencionar aproximadamente cuándo podría ocurrir. Su primer proyecto, Sat 22, fue lanzado en SoundCloud, una plataforma conocida por descubrir nuevos talentos y que representa la filosofía independiente de su empresa. Su música es producida y escrita por Danna y Hoyer.

Fuente: Tribuna/ Agencia de México