Tuvo un infarto: Amanda Miguel sufre inesperada muerte y última voluntad conmueve a 'VLA'

Ciudad de México.- Desgraciadamente, un infarto fulminante, así como el contagio de Covid-19, provocaron que la querida y reconocida cantante, Amanda Miguel, se vistiera de un muy triste luto junto a millones alrededor del mundo, sufriendo la inesperada muerte de su amado esposo, Diego Verdaguer, y su gran amigo, Julián Figueroa. La española aun derramaba lágrimas al conmover a Venga la Alegría, conductores y espectadores, al revelar su última voluntad.

Amanda por desgracia ha tenido que sobreponerse a dos grandes partidas, la primeramente con el que fue su esposo, cantante el 27 de enero del 2022, a causa del Covid-19, dejando devastada a la intérprete de El Me Mintió. Dos años después, en abril del 2024, mientras que aún estaban trabajando en otro álbum musical, pero que a causa de un infarto fulminante en el que no pudieron terminar algunos temas.

Ahora, con lágrimas en los ojos y en el evento para promocionar sus temas, Amanda se declaró culpable de aún esperarlo y llorar destrozada al pensar en su marido, como en esos momentos, señalando que el regresar a cantar después de perderlo fue muy complicado para ella: "La primera vez que salí al escenario, debo de confesar que fue un poco por obligación, después de haber perdido a Diego. siempre había un nudo que me impedía seguir y cuando el sentimiento te gana no puedes ni hablar".

Amanda mencionó que fue Ana Victoria, su única hija con Diego, quien le dio la fuerza para salir adelante y entender que "Él era mi mayor fan y si hubiera dejado de cantar, no estaría contento", y por eso se armó de valor, siendo el plus, todo el amor del público a lo largo de los años: "Regresé a los shows con mucho sentimiento, sin embargo, el público y mi hija me ayudaron. Mi hija, ella fue la persona que me ayudo más en la vida porque estábamos las dos travesando por lo mismo y todo salió bien, porque nos acompañamos y nos dimos fuerza y la gente nos apoyó".

Juan Gabriel Finalmente todos los proyectos de Juan Gabriel se acabaron después de su muerte, y entre ellos la hermosa canción que crearon, quizás algún día salgan. Hay cosas que yo no quiero pelear, que me quieran demandar

Julián sacó todos lo discos con Dian, todo lo que él compuso están en YouTube, están a la disposición de todos, para que escuchen las canciones, están divinas. No se pudo hacer más nada, fue todo tan inesperado y tan triste

Fuente: Tribuna del Yaqui