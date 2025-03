Zayn Malik cancela su tercer show en CDMX y se desatan los memes; asegura estar "muy mal"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Miles de 'directioners' mexicanas se encuentran en shock y muy decepcionadas luego de que el cantante Zayn Malik informara que su concierto para esta noche en la CDMX estaba cancelado. El famoso intérprete británico argumentó estar enfermo, por lo cual no se podrá presentar este viernes 28 de marzo en el Palacio de los Deportes. La noticia provocó gran revuelo y los memes no se han hecho esperar.

Las especulaciones sobre una posible cancelación ya circulaban en redes sociales, debido a que algunos asistentes notaron malestares en la salud del exintegrante de One Direction durante el segundo show que se realizó la noche de ayer. Sin embargo, fue hace unos momentos cuando Zayn hizo oficial la cancelación del esperado espectáculo que se encontraba soldout desde hace varias semanas:

Anuncio de Zayn Malik desata los memes

Me rompe el corazón decir que no podré presentarme esta noche en la Ciudad de México", inició su discurso.

Sin compartir detalles de sus síntomas, el artista de 32 años agregó: "He estado muy mal desde esta mañana y, a pesar de intentarlo todo para salir adelante, mi cuerpo simplemente no me lo permite". El compositor posteriormente solicitó la empatía de sus fans, además de expresar el gran afecto que siente por ellos. "Lamento mucho decepcionarlos. El amor y la energía que siempre siento de mis fans significan mucho para mí, y me duele profundamente perder este momento con ustedes".

Gracias por su comprensión y sepan que les envío todo mi cariño", concluyó.

Se espera que en breve se brinden los detalles sobre el reembolso de las entradas adquiridas para este concierto, después de que, en su primera noche en la capital azteca, Zayn sorprendió al cantar Night Changes, tema emblemático de One Direction, que los fans dedicaron al fallecido Liam Payne, quien murió en octubre de 2024 tras caer de un tercer piso de un hotel en Argentina.

Cabe resaltar que la noticia no cayó en gracia a todos los seguidores de Malik, sobre todo para quienes estaban viajando a la CDMX con tal de ver a su ídolo. Asimismo, los seguidores ya se encuentran especulando qué le podría estar pasando al famoso británico y recordaron que recientemente había publicado una foto con decenas de dulces mexicanos, por lo que no dudan que se haya ingestado comiéndolos.

