Brenda Bezares, murió: Esta operación le arrebató la vida de la esposa de Mario Bezares

Ciudad de México.- La polémica presentadora mexicana, Brenda Bezares, durante una de sus más recientes entrevistas con De Primera Mano, causó gran conmoción al ella misma confesar que murió legalmente por cinco minutos. La también cantante, detalló que los médicos la tuvieron que revivir, pues estuvo sin signos vitales el tiempo ya mencionado, revelándose que operación le arrebató la vida a la esposa del conductor, Mario Bezares.

En el último año, después de La Casa de los Famosos México, el nombre de Brenda ha estado en más de una ocasión en medio de fuertes escándalos, debido a que la acusaron de no querer dejar brillar a su esposo, y también recordando que supuestamente el mayor de sus hijos no es de Mario, sino que supuestamente de Paco Stanley. En el pasado por este tema hasta se hicieron prueba de ADN y exhibieron los resultados al público.

Pero ahora, la situación es diferente, debido a que la intérprete de temas como Demasiado Fuerte, es tema de conversación a causa de que ha confirmado que desde que nació tiene un problema del corazón que se llama comunicación intrauricular, el cual le ocasionó que se le inflamara el corazón: "Soy una sobreviviente, soy una niña que tuvo un problema de corazón abierto. Desde los cinco años, me lo detectaron. Tenía una comunicación intrauricular, así nací. Los niños nacen con un pequeño soplo. Regularmente, se cierra a los cinco años, a mí no me cerró, creció más".

Según la expresentadora de Multimedios, debido a esta afección, tuvieron que operarla de emergencia para poder salvar su vida, pero, que por desgracia surgieron ciertas complicaciones y legalmente estuvo muerta por cinco minutos, pero tras muchos esfuerzos, los médicos lograron salvar su vida: "Estuve muerta por cinco minutos. Mis papás batallaron muchísimo para conseguir una operación. Tuvieron que hipotecar la casa. Hicieron un sin fin de cosas. Me operaron a los 12 años".

Brande confesó para Imagen TV, que actualmente sigue con secuelas del padecimiento y debe de tomar medicamento, pero que se encuentra bien controlada por ahora y hace su vida normal, simplemente siguiendo las indicaciones que siempre les dieron sus doctores: "Sigo tomando medicamentos. A veces tengo unas pequeñas arritmias cardiacas, pero estoy muy bien tratada. Se me ponen los labios morados, de repente, o las uñas, pero, dentro de lo que cabe, estoy bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui