¿Casi lo matan en prisión? Mario Bezares da dura confesión tras 'asesinar' a Paco Stanley

Ciudad de México.- El tan polémico presentador y actor, Mario Bezares, un vez más ha hablado sobre su tiempo tras las rejas, después de que fue acusado de asesinar a Paco Stanley. Fue en una reciente entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin, que hizo dio una muy dura confesión que nunca antes había dado sobre este tema: Sus últimas horas encarcelado, ¿acaso casi lo matan antes de ser liberado?

Hace un par de horas, en el canal de YouTube, N Estado Burresco, del expresentador del programa Hoy, Mario confesó que el día que le dieron el veredicto sobre si era inocente o culpable, las tenciones eran insoportable y estaba seguro que perdería, en especial al ver a Paola Durante llegar con ocho mujeres custodiándola: "Luego llegan los paramédicos y empiezan a contar historias de otros reclusorios. Escuchamos cómo hablaban de un prisionero que había sido condenado a 20 años y se convulsionó al escuchar su sentencia. Nosotros oyendo todo eso, en shock".

Mario confiesa que Paola, quien también fue acusada de estar detrás de la muerte del padre de Paul Stanley, estaba tan desconsolada y tan impactada por las historias que contaban los paramédicos que comenzó a llorar y él la abrazó tratando de consolarla sin mucho éxito, pidiendo que fuera fuerte, que no permitiera que la vieran de esa manera: "No llores, carajo, que no te vean llorar. Tranquila, todo va a estar bien", recuerda haberle dicho a Paola.

El esposo de Brenda Bezares recordó que cuando le dijeron que era momento de conocer el veredicto de su sentencia, pensó que no iba a salir y permanecería muchos años tras las rejas: "Cuando llegó la secretaria de acuerdos, nos mandó a llamar y dijo: 'El juez ya tomó la decisión. Ya está el fallo'. En ese momento pensé: 'Ya valí madre'". Cabe mencionar que Mario en ocasiones pasadas, aseguró que Jorge Gil lo amenazó con hundirlo en este caso.

El exhabitante de La Casa de los Famosos México, destacó que sus temores aumentaron cuando dijeron que Jorge, Paola y El Cholo, otro implicado, fueron absueltos, pero a él no lo nombraron, pensó que sí "había valido" y sería declarado culpable: "Cuando dijeron mi nombre, mencionaron: 'Mario Bezares queda en libertad por in dubio pro reo' (en caso de duda, a favor del acusado). Esta es la primera vez que lo platico". Esto no es una inocencia total, sino que es un precepto legal que en caso de no tener pruebas suficientes para ser culpable ni inocente, lo dejan libre.

Fuente: Tribuna del Yaqui