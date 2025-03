‘El Cojo Feliz’ y el Tío Rober lanzan millonaria oferta a madre de Adrián Marcelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al parecer es temporada de entrevistar a madres ajenas, esto debido a que recientemente el ‘Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’ revelaron que desean cuestionar a la madre de Adrián Marcelo, todo parece indicar que los influencers originarios de Ciudad de México siguen molestos con el 'regiomontano'. La diferencia de opinión comenzó cuando Marcelo mencionó al dúo durante el podcast que tiene junto a Iván Fematt, mejor conocido simplemente como ‘La Mole’.

Es así que en ese mismo espacio Marcelo contó que sus colegas le pidieron abrir su show en Ciudad de México, burlándose con esto de la supuesta petición, algo que por supuesto no fue para nada del agrado de los comediantes. Por lo que los aludidos dijeron: "Esto nos agarró en sorpresa, carnal, porque siempre te hemos considerado un compa, y a ‘La Mole’ un amigo. Ahora nos quedó claro que ya no sabes ni a quién insultar para vender boletos. ¿Crees que es humillante ofrecerte para abrir un show? Eso es porque no creciste con comediantes, cabrón".

¿Qué pasó ahora entre los comediantes?

A través de un corto video en la cuenta oficial de X (antes Twitter), el ‘Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’ anunciaron que deseaban hacerle una serie de preguntas a la madre del ‘regiomontano’, aunque también especificaron que le pagarían una buena suma de dinero, un aproximado de 350 mil pesos mexicanos, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota la progenitora del eterno rival de Gala Montes no ha respondido a la supuesta propuesta.

Es relevante mencionar que una de las situaciones que más hizo molestar a los conductores del podcast ‘La Hora Feliz’ , es cuando el 14 de marzo durante el show ‘Hermanos de leche’ que ocurrió en la Ciudad de México, entró Adrián al Teatro Metropolitan usando un bastón y fingió que una de sus piernas estaba mal, una vez en medio del recinto lo tiró y agradeció por estar presentes a cada uno sus fanáticos.

Adrián Marcelo no ha respondido a los comediantes mexicanos

¿Qué opinan sus seguidores?

"Me gustaría saber si en verdad hay gente que encuentra gracia en estos personajes incluido Adrián Marcelo. A mí lo único que me dan es un tremendo ‘cringe’ no puedo entender que alguien pague por entrar a sus evento".

"Oigan, Adrián Marcelo se pasó, sí. Pero ustedes también están comprando boleto en ser nefastos y parece que no tienen amigos abogados que realmente los quiera y prevengan del probable lío que se están comprando gratis. Por ahí no es, chavos".

"Adrián Marcelo ya ganó la rivalidad contra Gala Montes, esa rivalidad ha terminado, ahora comienza una nueva rivalidad contra estos dos fracasados. Estamos con Adrián".

