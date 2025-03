¿Estuvo en el prosticatálogo? Actriz de Televisa expone a Galilea Montijo y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, los millones de fans de Galilea Montijo y espectadores de las emisiones de Televisa, acaban de quedar en completo shock, después de que la reconocida actriz de melodramas, Ana Martín, durante una entrevista para su programa, no dudó en exponer polémico tema amoroso, que por años se ha rumorado mucho, ¿acaso estuvo en el prosticatálogo de la empresa?

Por décadas ha existido la leyenda de que la empresa San Ángel, crearon un libro en el que ponían a sus más guapas actrices, y que aceptaron estar, para básicamente prostituirlas a políticos mexicanos, incluso se dice que así conoció Enrique Peña Nieto a su ahora exesposa Angélica Rivera, mejor conocida como 'La Gaviota'. Pero, pese a que es un secreto a voces, en todos los años que se ha rumorado de esto, nadie ha podido probar que existe.

Y ahora, en el más reciente episodio de Netas Divinas, Ana confesó que ella tuvo un problema amoroso con un antiguo presidente, pero jamás mencionó nombre o año en el que ocurrió, debido a que no quiere que se sepa quién es, destacando que él quiso conquistarla, pero ella se negó: "Tuve un problema, que tenemos todas las mujeres y hombres, y pues que un señor quiso conmigo (muy poderoso), un presidente, y le dije que no". Galilea gritó un "¿qué? impactada, a lo que Martín respondió: "No te espantes".

Al ver la cara de impacto de la presentadora del programa Hoy, la famosa actriz de melodramas como Soy Tu Dueña, le cuestionó incrédula si ella no pasó por eso: "Ay, no me digas que no te ha pasado a ti". Pero la actriz de Mujeres Asesinas, aseguró que eso no era cierto, que a ella no le pasó, sino su economía sería diferente: "No, de presidente no mi reina, estaría manejando otro presupuesto y no le debería nada a nadie".

La protagonista de El Pecado de Oyuki, declaró que no se trataba de eso, sino del problema de negarte o dejar de estar en la lista de favoritas, pues a ella la pasaron a una lista negra en la que la vetaron del cine, y de no ser por Emilio Azcárraga, ella no estaría ahí en ese momento: "No se trata de andar manejando otro presupuesto. Pero es que, cinco años me pusieron en una lista negra en cine y no pude trabajar en cine, entonces el señor Azcárraga le habló a Ernesto e hizo no sé cuantas novelas y radio novelas".

Mientras que Natalia Téllez y Daniela Magún, trataban de bromear y aligerar la presión, Ana, mencionó que mejor no la hiceran hablar más del tema porque podría hacer fuertes revelaciones que ocasionaría que la corrieran de México con efecto inmediato: "No me hagas hablar, porque la censura y me sacan de este país". Ante esto, se cree que hay muchos secretos que aún se desconoce de la empresa.

