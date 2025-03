Fue adicto: Infarto mata a joven actor de Televisa y filtran secreto que se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En unos días más se cumplirán dos meses de la desafortunada muerte de un joven actor de Televisa y también cantante, quien falleció de forma repentina cuando apenas tenía 27 años de edad. A pesar de que ya pasaron muchos meses desde que partió del mundo terrenal, su nombre sigue acaparando los titulares de la prensa, sobre todo por el reciente secreto que ha salido a la luz y que el fallecido nunca reveló.

Se trata de Julián Figueroa, quien perdió la vida la tarde del domingo 9 de abril mientras descansaba en el hogar de su madre, Maribel Guardia. A raíz del pleito legal que enfrenta la costarricense con la viuda del intérprete, Imelda Garza-Tuñón, ahora ha salido a la luz que antes de fallecer, Julián habría tenido intenciones de separarse de ella. Sí, al parecer el galán del melodrama Mi camino es amarte se encontraba en trámites de divorcio.

Lo anterior fue revelado por su padrino Germán, quien reveló en exclusiva para el canal de YouTube de Javier Ceriani que Figueroa presuntamente ya se había cansado de la relación tóxica que tenía con la regiomontana: "Sí, hubo un tema de divorcio. Yo lo que puedo compartir es que Julián tenía previsto también un tema respecto al divorcio". El sujeto aseguró que el trámite casi estaba concluido pero el joven decidió posponerlo por las amenazas que le llegó a hacer Imelda:

La relación ya estaba muy desgastada, muy intoxicada y sí estaba consiente de que lo más sano en ese momento era desvincularse matrimonialmente y lo tenía contemplado".

Presuntamente, Garza-Tuñón le había exigido una fuerte suma al heredero de Joan Sebastian para finiquitar su relación de forma legal: "De hecho casi formalizaron el tema de un divorcio, pero no tuvo problema en dejarle algo a Imelda y que ella gozara de todos los beneficios como la madre de su hijo, pero no como a lo mejor ellas (Imelda y su familia) lo vislumbraban, (sino) lo justo y lo necesario". Cabe resaltar que hasta el momento, Imelda no ha reaccionado a esta reciente acusación.

Los problemas entre Imelda y Julián Figueroa

Sin embargo, es importante mencionar que los rumores de problemas de la joven regia y Julián no son nada nuevos. Hace algunos años la revista TVNotas sacó a la luz que Imelda estaba harta de las "infidelidades" de su marido, por lo cual le habría pedido tomar terapia o de lo contrario su romance acabaría: "Pues ella le pidió el divorcio, a lo que Julián se negó, por lo que Ime le puso la condición de que tomaran terapia de pareja, pues a ella ya no le bastan unas disculpas, ni que su mamá interfiera para decirles que luchen por su matrimonio", refirió una fuente en 2022.

Julián e Imelda Garza Tuñón habrían estado al borde del divorcio

Fuente: Tribuna