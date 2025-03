Laura Flores comparte su punto de vista sobre pelea entre Gala Montes y su madre

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La polémica entre Crista Montes, madre de la actriz y cantante Gala Montes, sigue y sigue, ahora se introdujo en el tema Laura Flores, una reconocida artista de México, quien realizó algunas declaraciones con respecto a cómo considera que era la relación entre progenitora e hija. Sin embargo, sus palabras ocasionaron de nuevo el revuelo en redes sociales y hasta el momento de la elaboración de esta nota la intérprete de 'Tacara' no ha salido a emitir opinión.

“Yo vi una relación muy bonita. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, fue que en el 2018, la mamá de Gala, Crista Montes, estaba luchando contra un cáncer muy agresivo, y yo vi a Gala hecha pedazos, llorando. Trataba de sacar adelante sus escenas porque estaba angustiadísima, porque su madre estaba sola”, comentó Flores, quien llegó a trabajar con la exparticipante de 'La casa de los famosos' en la telenovela 'Mi familia perfecta'.

Además, agregó que le parece muy difícil entender cuándo se fracturó la relación entre ambas, ya que según sus palabras la joven en aquel entonces menor de edad, se encontraba sola en Miami por las grabaciones y su madre en México, así que para la mujer de 61 años todo parecía indicar que a Gala no le gustaba estar lejos de Crista. Por su parte la eterna rival de Adrián Marcelo todavía no responde a lo expuesto por Laura.

Crista Montes respondió en sus historias a Laura Flores

Sin embargo, la persona que sí respondió fue Crista Montes y lo hizo por medio de sus redes sociales, le agradeció a la protagonista de 'Piel de Otoño' con algunas palabras de gratitud: “Laura Flores, gracias por contar lo que sus ojos vieron y no basarse en supuestos. Le mando un fuerte abrazo, y es usted toda una dama”, afirmó. No obstante, es relevante mencionar que hasta estos instantes todavía no ha contestado.

¿Por qué están molestas Gala Montes y su mamá?

El conflicto ha sido bastante mediático, mientras que la protagonista de 'Diseñando tu amor' aseguró en un en vivo que su madre la explotó económicamente durante su infancia y hasta la describe como "narcisista". Asimismo, la señora dice que ha sido agredida en varias ocasiones físicamente tanto por la artista como su hermana 'Beba Montes' y que inclusive no le han regresado el dinero que le corresponde de cuando manejó la carrera de Gala.

Fuente: Tribuna