Lo dejó ensangrentado: Karime Pindter se sincera y confiesa agredir a su exnovio en pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tan querida influencer y presentadora, Karime Pindter, acaba de dejar a más de uno impactado, debido a que en una reciente entrevista se sinceró sobre sus errores y por primera vez en toda su historia siendo una celebridad, confesó agredir a su exnovio. La denominada 'Duquesa', señaló que lo dejó ensangrentado durante una pelea, en la que asegura que él le dijo que se iría con otras y la insultó.

Hace unas cuantas horas que se estrenó el nuevo episodio de El Búnker, que es el nuevo podcast que tienen Román Torres y Mau Nieto, y cuenta con la aparición especial de Karime, quien no dudó en hablar de su pasado sin tapujos, además de hacer nuevas confesiones que en el pasado no había realizado anteriormente. Pindter siempre ha demostrado que la violencia no es algo que la represente y por ende no sabe pelear.

Durante su estadía en La Casa de los Famosos México, en más de una ocasión, la líder de las 'Perrísimas' declaró y demostró en más de una ocasión que ella no es buena en las confrontaciones, incluso en redes sociales recordaron su etapa en Acapulco Shore, donde su mayor desplante de violencia fue lanzarle una bebida a alguien y después salir corriendo. Pero ahora, en el podcast antes mencionado, reveló que en una ocasión salió una violencia que ni ella podía creer.

Según lo relatado al integrante de Matisse y al comediante de Me Caigo de Risa, en una ocasión al pelearse con su entonces pareja, de la que no dijo nombre, este sacó dinero de la caja fuerte y le dijo que se iría con otras "viejas", a lo que ella lo jaló le dijo maldito y lo corrió, y aunque todo parecía que quedaría así, este la insultó y no la bajó de pu..., y recordó que perdió el control, tomó algo de una mesa y se lo estrelló en la cara, rompiendo su nariz y ocasionando que se llenara todo de sangre.

La presentadora de Karime Kooler señaló que él le dijo al ver tanta sangre que moriría y ella iría a la cárcel por asesina, a lo que ella le respondió que se calmara, y aunque ahora se ríe, afirma que en ese momento si fue un gran susto y un shock para ella el hacer eso. Finalmente, declaró que después de ese violento episodio, ella se ha redimido y toma terapia espiritual y psicológica, dejando atrás esa ira.

Fuente: Tribuna del Yaqui